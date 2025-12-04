De cómo mandar hasta la muerte

Los españoles del «exilio interior», es decir, los nacidos en la posguerra que empezábamos a adquirir conciencia política en la cercanía de los veinte años, tuvimos la impresión de que la dictadura estaba cercana a su final cuando vimos la foto de Franco departiendo con el entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, en el pasillo de un hospital madrileño en el que había sido internado para tratarse de una tromboflebitis.

A los encargados de cuidar la imagen del sátrapa ferrolano debió de parecerles muy oportuno enterar al mundo de que el «Vigía de Occidente» permanecía en su puesto y gobernaba el timón de la nave del Estado con mano firme. Esa misma mano que ha rubricado miles de sentencias de muerte, según historiadores solventes. No obstante, creo que se equivocaron en sus previsiones. La fotografía del abuelo convaleciente al que se le permite salir al pasillo de un hospital vestido con el pijama, la bata y las zapatillas como las que la Seguridad Social proporciona a los ingresados en sus respectivos nosocomios, se evaporó rápidamente. Y dio paso a la pregunta que inquietaba a los españoles del interior y que quien nos tuvo privados de derechos y libertades durante 50 años insistía en no aflojar. Y después de Franco, ¿qué? En el catecismo franquista se contestaba de corrido la respuesta con ánimo de tranquilizar a quienes tuviesen el temor a que la «vuelta de la tortilla» les quitase el piso o algo de parecido valor. «Todo quedará atado y bien atado», anunció Franco, para transmitir la inquietante idea de que de la cuerda con la que durante tantos años nos mantuvo atados de pies y manos aún sobraría algo para que nos pasaran un lazo por el cuello (políticamente, hablando claro).

Franco y el juramento de Santa Gadea

Con la perspectiva que da el tiempo, hay que certificar el absoluto dominio del sátrapa sobre la población española en su conjunto. Ganó la Guerra Civil liquidando cualquier atisbo de desafección, aunque eso conllevara mayor lentitud en el despliegue de tropas sobre el terreno. Se impuso a los generales que pudieran disputarle la jefatura suprema de los ejércitos contra la República que, como los generales Sanjurjo y Mola, fallecieron en sendos accidentes de aviación. Convirtió a la Iglesia Católica en aliada imprescindible de su política educativa y eficaz colaboradora en el control social. Entraba bajo palio en los templos religiosos como si fuera el Papa de Roma. Rescató el Real Privilegio de escoger obispo entre la terna que le fuera presentada por la Santa Sede. En las grandes solemnidades al aire libre se hacía rodear de una espectacular Guardia Mora a caballo como si fuese el Califa de Córdoba. Puso de rodillas a Juan Carlos de Borbón y Borbón para que jurase fidelidad a los principios del Movimiento Nacional antes de nombrarlo «heredero suyo a título de Rey». Desde el legendario juramento de Santa Gadea en 1072 cuando el Cid Campeador obligó al rey Alfonso VI de León, Asturias y Galicia a proclamar alto y claro que no había participado en el asesinato de su hermano, el rey Sancho de Navarra.

Simpatía hacia Hitler y Mussolini

Finalizada la Guerra Civil y con el Estado español acogido al estatus de neutralidad (que ya regía cuando estalló la llamada Gran Guerra), el sátrapa ferrolano se abstuvo de intervenir en la contienda, aunque no por ello dejó de manifestar su afinidad ideológica con los regímenes totalitarios liderados por Hitler y Mussolini que, no obstante, le brindaron apoyo militar. La aviación alemana ensayó nuevas tácticas de bombardeo desde el aire dejando en ruinas el pueblo vasco de Guernica. Y la aviación italiana además de contribuir al traslado de tropas mahometanas desde el norte de África a la Península para combatir a las órdenes de Franco contra los enemigos de la Religión Católica aprovechó el viaje para hostigar a la gente que huía despavorida de la furia homicida del general Queipo de Llano por la carretera de la costa que va de Málaga a Almería.

La excepcionalidad del régimen franquista entre las naciones que habían optado por construir un «Estado del Bienestar democrático» hacía aún más odiosa su presencia en el concierto internacional donde proliferaron las iniciativas para pedir su desaparición. Pero nuevamente la baraka (suerte en árabe) del Caudillo y la situación geoestratégica de España que el Pentágono consideraba imprescindible para contener el expansionismo soviético, jugaron a su favor. Una vez trazado el plan para convencer a la opinión pública norteamericana de las ventajas de contar con un aliado fiel en el helado panorama de la «guerra fría», el emperador de Occidente, que era entonces el general Eisenhower, hizo escala en el aeropuerto de Barajas donde se dejó abrazar por un eufórico Franco como si hubieran sido compañeros de promoción. Y acto seguido pasearon en automóvil por las calles de Madrid entre el entusiasmo de la ciudadanía.

Nunca se dio en la historia de España, con la excepción de Felipe II, un periodo absolutista tan largo y abrumador como el que presidió Franco. Antes de su muerte, con evidentes dificultades para mantenerse en pie y balbucear un discurso incoherente, salió a un balcón del palacio real para saludar a una multitud que lo aclamaba. Antes había ordenado fusilar a cinco disidentes del régimen condenados pese a las peticiones de clemencia de la opinión pública internacional y del Papa. A esas nuevas generaciones que dicen ignorar quién fue ese señor que tanto poder acumuló y que incluso hasta lo ven con simpatía, según reflejan las encuestas, hay que darles algunos datos. Aparte de los reseñados ut upra, que Franco fue Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, presidente de honor de asociaciones, clubes, colegios profesionales e hijo adoptivo de cientos de ayuntamientos.

En la villa marinera de Sada, en la provincia de A Coruña, se tuvo noticia de que el Generalísimo, que era muy aficionado a la pesca, había sacado del mar un pez enorme, de unas dimensiones parecidas al que imaginó el escritor norteamericano Ernest Hemingway en su famosísimo relato El viejo y el mar y al abrirlo encontraron en su interior una placa con esta dedicatoria: «La Cofradía de pescadores de Sada al Caudillo».