Derechos Humanos, más que nunca vigentes

Buenos días, amigas y amigos. Poco a poco y sin que casi nos hayamos dado cuenta el mes ha ido cobrando ritmo, y en un par de artículos más nos pondremos ya en su mitad. Ya saben lo que pasará luego: que iremos cuesta abajo y sin frenos hacia la recta final del mismo y, por ende, del año. Nos encontraremos de lleno en la Navidad, cuya cara actual a nadie deja indiferente, y de ahí a 2026 no habrá nada ya... Si es que, como les digo, la vida vuela, y generaciones y generaciones van hilando su devenir mientras el inexorable tic tac del reloj conforma una flecha del tiempo de la que tenemos que ser conscientes, precisamente para aprovechar nuestro momento, el único e irrepetible que nos toca...

Celebro, pues, la posibilidad de estar aquí y ahora escribiendo para ustedes, y publicando estas líneas en un día como el de hoy, que a todos y a todas nos debería hacer reflexionar. Y es que son ya setenta y siete los años transcurridos desde la proclamación de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, desde aquella Asamblea General de Naciones Unidas de París del 10 de diciembre de 1948 donde la misma se materializó. Un documento terriblemente vigente, y mucho más en tiempos convulsos como los actuales.

¿Les parece algo superado o incluso antiguo el hablar de derechos humanos? Pues, si es así, les diré que no estoy de acuerdo. Hoy son muchas las personas que siguen sufriendo situaciones claras de vulneración de todo tipo de tales derechos, a veces en contextos que pueden sorprendernos, incluso bajo el paraguas de regímenes democráticos. Y eso por no hablar de todas esas otras realidades donde los derechos humanos no están, no se les espera y nunca han llegado. Ser mujer en determinados contextos, no disponer de una mínima renta en otros o pertenecer a minorías, entre otras muchas situaciones, puede ser sinónimo de convertirse en víctima de la vulneración de tus derechos. Y eso, queridos y queridas, sigue pasando cada día, cada hora y cada minuto. No hablamos de teorías... Hablamos de hechos concretos que suceden hoy, y mucho más en contextos bélicos o prebélicos como los que trufan diferentes zonas de nuestro mundo.

Los derechos humanos ni son automáticos ni siempre han estado ahí. Es más, como ven son relativamente recientes. No podemos comportarnos como si siempre hubiesen existido y, por tanto, nunca se viese comprometida su vigencia y eficacia. Recordemos esas múltiples heridas abiertas en el mundo, también en Europa, y que la sociedad de hoy es especialmente vulnerable ante vuelcos profundos de situaciones previamente estables, seguramente por la enorme interconexión de hoy a nivel mundial y por la potencia de herramientas de poderosa influencia planetaria, que a veces se alimentan interesadamente de bulos o de verdades sesgadas. No olvidemos, por favor, que hay quien trabaja cada día para limitar derechos de terceros o incluso para extinguirlos. No podemos dejar que nos lleven la delantera, y que sus logros se afiancen, provocando una verdadera involución y un retroceso.

Una sociedad que apuesta por los derechos de todas y todos es mucho más solvente, segura, estable y capaz. Todas las realidades basadas en la asimetría y en el dominio de unos pocos y el sometimiento de los más, carentes de derechos, siempre han traído inestabilidad, pobreza y destrucción. Para edificar realidades verdaderamente sólidas un grupo humano ha de partir de un enfoque de derechos inclusivo y extenso, cuyo paraguas proteja a todas las personas. Si no es así, nuestro único destino es el caos. Un horizonte distópico ligado a la satisfacción de los intereses que lo dibujan, por encima del bienestar de una mayoría que se verá despojada de sus derechos. Y es que, como dijo el clásico, no deberíamos preocuparnos de la pérdida de derechos solamente cuando nos toca, sino de fomentar una ética común que vele por ellos tengamos vela en tal entierro o no...

Feliz Día de los Derechos Humanos, amigos y amigas. Por muchos años... ¡Ojalá!