«Nunca delates a tus amigos y mantén siempre la boca cerrada» es el diálogo más icónico de la icónica Uno de los nuestros (Martin Scorsese, 1990) y lo protagonizan Jimmy Conway (Robert de Niro) y Henry Hill (Ray Liotta). La frase define la naturaleza de su vínculo, el código de lealtad que sostiene la relación. Porque Uno de los nuestros no es una excelente película sobre gánsteres, o al menos, no solo eso, que diría el admirado Javier Cercas, sino que es un filme sobre la lealtad y sus límites, y sobre la traición; es una historia sobre cómo una comunidad que promete protección acaba devorando a quienes la integran. Si Antonio Hernández, ex mano derecha de Paco Salazar en Moncloa, es cinéfilo, probablemente se sentirá desde el domingo como un personaje de Uno de los nuestros tras ser fulminado de su cargo en Moncloa por haber, presuntamente, protegido a su jefe, acusado de acoso sexual por parte de dos subordinadas, trabajadoras asimismo del complejo presidencial.

Salazar y Hernández han saboreado la miel de ser Uno de los nuestros y sufrido la hiel de haberse convertido en un problema cuando la crisis por el comportamiento inapropiado del primero ha comenzado a salpicar a Pedro Sánchez. El caso Salazar sitúa al PSOE y a la presidencia del Gobierno ante un espejo incómodo por los controles insuficientes y la reacción tardía cuando el denunciado pertenece al propio ecosistema. La secuencia de los hechos hace sonrojar: primero el silencio, pese a la existencia de denuncias, después la cautela calculada, esperando que el soufflé baje, y solo cuando el desgaste ya es innegable, las medidas contundentes; un proceder impropio de un partido y de un Gobierno que se reivindican adalides del feminismo y que reaccionan con rapidez cuando el señalado pertenece a otra organización política, pero que desconfían de las denunciantes cuando apuntan a su propio círculo de confianza. Salazar aparece, como Cerdán, como Ábalos, en la imagen del 21 de mayo de 2017 en la que Sánchez celebra su victoria en las primarias del PSOE. Era uno de los suyos.