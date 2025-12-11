Opinión
IRENE BASCOY
Besteiro, en el punto de mira
José Ramón Gómez Besteiro regresó a la vida pública, tras una larga penitencia judicial, y tomó las riendas del PSdeG en 2024 con el reto de reflotar el socialismo gallego e insuflarle vida, pero lo cierto es que desde entonces más sombras que luces se ciernen sobre la gestión del político lucense. El resurgimiento del PSdeG es todavía asignatura pendiente. Con él como candidato a presidente de la Xunta, el PSdeG logró el peor resultado electoral en unos comicios autonómicos (el 14% de las papeletas y nueve escaños, tras perder cinco actas). También se ha cuestionado su gestión de la crisis del PSOE de Santiago, ciudad históricamente gobernada por los socialistas, que se saldó con cuatro ediles expulsados del grupo municipal y su representación reducida a solo dos concejales. Además son públicas las tensiones con el PSOE local de A Coruña, en el pasado uno de sus grandes valedores para volver a la primera línea. Las dudas sobre su liderazgo son crecientes en el PSdeG, pero a falta de relevo todos guardan silencio. El escándalo ahora de José Tomé le deja tocado. Algunas de las denunciantes del supuesto acoso sexual por parte del regidor de Monforte mantienen que la dirección fue informada y miró para otro lado. Le señalan a él, con nombre y apellidos, pero también está en el punto de mira una de sus fieles colaboradoras, la exalcaldesa de Lugo Lara Méndez, ahora vicesecretaria general del PSOE gallego. El PSdeG reacciona como otros tantos partidos solo cuando el escándalo salta a las páginas de los periódicos. La premura que tiene para atacar cuando la crisis es en filas ajenas brilla por su ausencia cuando el daño se produce en su seno. Y luego se les llena boca presumiendo de feminismo e igualdad.
- Inditex retoma el vuelo y acecha al club que factura 40.000 millones y gana 6.000
- Quince años de humedad y cinco concursos desiertos en un edificio de A Coruña: «La gente está desesperada»
- Un vídeo sobre Oleiros en Youtube acumula más de 30.000 visitas en 24 horas
- Una empresa exige 9 millones a Arteixo por el vertedero ilegal de Monticaño
- Juan Carlos Agilda (21 años), aspirante de A Coruña a mejor cocinero joven de España: 'No era buen estudiante, probé en esto y aquí sigo seis años después
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- El Superior establece que empleados de la basura de A Coruña aumentaron las averías en la huelga del año pasado
- El tiempo en A Coruña: la Aemet avisa de alerta naranja por viento y oleaje