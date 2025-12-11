Besteiro, en el punto de mira

José Ramón Gómez Besteiro regresó a la vida pública, tras una larga penitencia judicial, y tomó las riendas del PSdeG en 2024 con el reto de reflotar el socialismo gallego e insuflarle vida, pero lo cierto es que desde entonces más sombras que luces se ciernen sobre la gestión del político lucense. El resurgimiento del PSdeG es todavía asignatura pendiente. Con él como candidato a presidente de la Xunta, el PSdeG logró el peor resultado electoral en unos comicios autonómicos (el 14% de las papeletas y nueve escaños, tras perder cinco actas). También se ha cuestionado su gestión de la crisis del PSOE de Santiago, ciudad históricamente gobernada por los socialistas, que se saldó con cuatro ediles expulsados del grupo municipal y su representación reducida a solo dos concejales. Además son públicas las tensiones con el PSOE local de A Coruña, en el pasado uno de sus grandes valedores para volver a la primera línea. Las dudas sobre su liderazgo son crecientes en el PSdeG, pero a falta de relevo todos guardan silencio. El escándalo ahora de José Tomé le deja tocado. Algunas de las denunciantes del supuesto acoso sexual por parte del regidor de Monforte mantienen que la dirección fue informada y miró para otro lado. Le señalan a él, con nombre y apellidos, pero también está en el punto de mira una de sus fieles colaboradoras, la exalcaldesa de Lugo Lara Méndez, ahora vicesecretaria general del PSOE gallego. El PSdeG reacciona como otros tantos partidos solo cuando el escándalo salta a las páginas de los periódicos. La premura que tiene para atacar cuando la crisis es en filas ajenas brilla por su ausencia cuando el daño se produce en su seno. Y luego se les llena boca presumiendo de feminismo e igualdad.