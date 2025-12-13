¿Ya se puede tener un sentido crítico con el Deportivo?

Si el revolcón ante el Castellón había escocido, este ante la Real B le ha dejado la piel en carne viva al Dépor. El problema es vivir las victorias sin prepararse para las derrotas, acomodarse en una burbuja en la que se está muy calentito. La derrota sirve para bajar a la tierra y al barro a los coruñeses, también para esconder el maquillaje. Es parte del proceso. Ya da igual que se ponga varias toneladas de potingue. Lo que hay es lo visible. Seguro que el nivel del Dépor no es del partido ante la Real B, tampoco lo ha sido el supuesto paraíso que suponía la suma de las cinco victorias seguidas. Hay que vivir los momentos de los equipos con mayor naturalidad.

Pedía esta semana José Ángel reconocer lo que había conseguido hasta ahora este equipo . «Si no convencemos nosotros, imagina el resto de equipos», lanzaba. Está bien reinvindicarse, pero de ahí a blindarse a la crítica o peor, a la autocrítica... Es el primer paso para no ser competitivo, conformistas, para no superarte. La grada desea ver a su equipo ganando, se ilusiona con nada, pero tiene el olfato agudizado. Si un equipo no es redondo, si la plantilla tiene agujeros, si un grupo gana más que juega, el que primero lo sabe es su aficionado. Lleva la bufanda, pero ha visto mucho fútbol, más en A Coruña con el paladar trabajado. Y Riazor, aunque disfrutase de cada victoria, sabía que algo no iba del todo bien. Ya se lo han espetado. Hay que construir un equipo y el Dépor ha retrocedido unos cuantos pasos. Ojalá sea un punto de inflexión hacia arriba.