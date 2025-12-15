Trump y Putin y la amenaza híbrida que nos envuelve

Son estos tiempos de incertidumbres y líderes mundiales de mal pronto y peor fondo. Las medidas del presidente de EEUU, Donald Trump, y las estrategias bélicas de su homónimo ruso, Vladímir Putin, están en el punto de mira de los analistas de bolsa y los inversores institucionales. Por ello, han ganado peso en las grandes entidades empresariales y financieras los analistas de riesgos y expertos en tensiones geopolíticas. La información fluye y entre informes de unos y otros es necesario analizar antes que nadie lo que pasa y avanzar lo que pasará para tomar decisiones sabias o al menos bien justificadas. La inteligencia artificial todavía anda retrasada en el análisis de lo último que pasa. Son los expertos de verdad los que deben adelantarse e informar para diseñar estrategias de crecimiento.

Un encuentro de periodistas organizado este lunes por la Asociación de Periodistas Económicos de Catalunya (Apiec) con la economista en jefe de Banc Sabadell, Sofía Rodríguez, sirvió estos días prenavideños para dibujar ese entorno de incertidumbres que nos rodea y las bautizadas como amenazas híbridas que ganan protagonismo día a día. El planteamiento inicial y la conclusión de Rodríguez podría ser algo así como que desde un punto de vista financiero la situación actual es asumible, pero que hay que estar especialmente alerta con Putin y Trump. Sobre todo con el ruso.

Mensaje de relativa tranquilidad

El mensaje de tranquilidad de esta experta, también vocal de la junta del Instituto Español de Analistas, en la delegación de Catalunya, llega al comprobar que el órdago de los aranceles de Trump al final no ha sido para tanto. Y que la inestabilidad en Oriente Próximo ha servido para evidenciar el enquiste del conflicto, pero no para desatar el acabose en el resto del mundo. Desde un punto de vista meramente económico ni siquiera el bombardeo de Irán supuso el cierre del estrecho de Ormuz y el incremento del precio del petróleo.

Riesgos sistémicos

Fiel lectora de Iacoviello, especializado en la valoración de riesgos geoestratégicos, Sofía Rodríguez sí pone el énfasis de su atención en la posible intención del Gobierno de Trump de imponer una tasa a los tenedores extranjeros de deuda pública estadounidense. Si pasa eso, que Trump aplica trabas al flujo internacional de capitales, la situación internacional podría complicarse hasta umbrales no conocidos. Frente a los que creen que Trump es un iletrado sin escrúpulos ni plan, la analista del Sabadell es clara: "Las decisiones de Trump no son impulsivas, responden a una ideología y estrategias planificadas en defensa de los intereses de las grandes empresas estadounidenses, que son las que deben defender los intereses de EEUU en el mundo".

Guerra híbrida en Europa

El otro punto de incertidumbre máxima para Rodríguez es la propia política de Putin, la guerra de Ucrania y las amenazas bélicas directas a Europa. Con esos riesgos sobre nuestras cabezas, Rodríguez destaca el influjo de la guerra híbrida que ya nos envuelve. La lista de lo que rodea esa guerra híbrida que bien aplican tanto Rusia como EEUU hace palidecer. Casi dan ganas de hacer un listado anexo con las herramientas disponibles para esa nueva guerra sin gatillo diseñada por maquiavelos. Ciberataques, introducir ineficiencias en las infraestructuras energéticas o de transporte, invertir en otros países para controlar la economía, espionaje industrial, violaciones del espacio aéreo con objetivos intimidatorios, ejercicios militares en zonas próximas al país al que atemorizar, facilitar las migraciones para romper servicios públicos y fomentar las tensiones sociales, promover la corrupción, boicotear comercios ajenos, crear partidos políticos para romper el sistema, extender virus, controlar los medios de comunicación... La lista podría ser mayor y las incertidumbres causadas, sólidos argumentos para animar el fuera de control. La guerra abierta solo es una consecuencia más dentro de un panorama de inestabilidad predibujado.

El MI6 y los actores hostiles

La nueva jefa del servicio secreto exterior británico MI6, Blaise Metreweli, advirtió este lunes de que "la línea del frente está en todas partes" y destacó la importancia de dominar la tecnología para hacer frente a las amenazas emergentes contra el Reino Unido y sus aliados. En su primer discurso público al frente del MI6 desde su sede en Londres, Metreweli describió un entorno de seguridad marcado por la disrupción tecnológica, el terrorismo y la manipulación de la información, en el que "las reglas del conflicto están siendo reescritas por actores hostiles". Metreweli alertó de que Rusia representa una amenaza "agresiva, expansionista y revisionista". Según la jefa del MI6, "el mundo debe estar preparado para que el enfoque ruso de las relaciones internacionales sea actualmente 'la exportación de la inestabilidad".

La burbuja de la IA y récord bursátil

En este contexto, no debe sorprender que las grandes empresas del entorno de la inteligencia artificial estén en niveles de récord en bolsa y de burbuja. Son vitales para redefinir las reglas de la información del futuro. Sí, es burbuja de la IA, pero una burbuja justificada por el crecimiento y el fondo empresarial de las propias compañías.