Tras dos semanas aciagas, Sánchez compareció ante la prensa. Aseguró que el balance de su Gobierno es muy positivo y acabará la legislatura. Es como si creyera la encuesta del CIS del viernes que le da nueve puntos de ventaja sobre el PP. Pero, si fuera así, ¿por qué no convoca elecciones y acaba con la gran zozobra político-mediática que nos invade? Sabe que el CIS miente y quiere seguir. Esperando… no se sabe qué.

Balance. Cierto que el PIB, el empleo, los beneficios de las empresas y el Ibex (ayer batió los 17.000 puntos) van bien. Cierto que la reforma laboral y el aumento del salario mínimo han corregido desigualdades. Cierto que Cataluña está más desinflamada y normalizada que cuando llegó al poder. Pero el problema de la vivienda ha empeorado y las medidas -control de alquileres, externalización de la protección social a los propietarios- quizás ayuden a corto, pero no corregirán la escasez de vivienda ante una demanda que crece. Y con muchas competencias en las comunidades autónomas, todo lo que no pase por algunos pactos con el Partido Popular -que manda en la mayoría de autonomías- será poco efectivo. Y el clima de confrontación -nadie es el único culpable- hace imposible reformar la ley del suelo (los socios del PSOE no quieren) y, más grave, emponzoña la vida de las Instituciones.

Pero el gran problema de Sánchez no es el balance sino el desmoronamiento de su autoridad y credibilidad. La coalición de la investidura ha muerto. Y no se rehará porque Junts y Podemos no quieren. El gran anuncio de ayer es el bono universal de 60 euros (30 para los jóvenes) para viajar por toda España. Sin presupuestos, solo es un golpe publicitario.

Llegó al poder prometiendo acabar con la corrupción. Pero los casos Ábalos, Cerdán, Leire, expresidente de la SEPI… indican que había una poderosa red de corrupción. Sánchez alega que no hay financiación del PSOE, como pasó en el PP, pero que altos dirigentes del PSOE -de su máxima confianza- se enriquecieran utilizando al Gobierno es inaceptable. Aunque el botín no fuera a Ferraz. ¿Y no hay culpa in vigilando?

Y para quien hizo bandera del feminismo, los derechos de las mujeres y que incluso habla de acabar con la prostitución, las cintas de Ábalos y las denuncias contra Salazar, que ahora se extienden a otros dirigentes, son demoledoras. Sánchez dijo que el 32% de las mujeres (CIS) han sido acosadas y que la diferencia es que el PSOE reacciona con contundencia. No es así y ayer seis alcaldesas gallegas lo denunciaron. Igual que Adriana Lastra, a la que Sánchez postergó ante Cerdán. ¿Ha priorizado la obediencia ciega, lo que siempre beneficia a la impunidad?

En la corrupción y en el feminismo Sánchez ha fallado. Con escándalo. ¿Puede seguir sin mayoría, sin presupuestos y con una credibilidad hecha añicos? Que el PP sea incapaz de una moción de censura porque no sabe tejer complicidades (excepto con Vox) no es razón suficiente. Así no se puede seguir. Lo ha admitido hasta Yolanda Díaz. Salvo que espere un milagro.