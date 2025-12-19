Transmisión energética inalámbrica

En un mundo cada vez más dominado por la tecnología inalámbrica, uno de los grandes desafíos pendientes es la eliminación del cableado eléctrico. Diversas compañías y centros de investigación trabajan en el desarrollo de sistemas capaces de transmitir energía sin necesidad de cables.

Entre las propuestas más innovadoras destaca una basada en el uso de ultrasonidos, ondas acústicas imperceptibles para el oído humano.

El sistema funciona a partir de un emisor compuesto por una lámina extremadamente delgada, que podría instalarse en superficies como las paredes de una vivienda. Este elemento convierte la energía eléctrica en ondas ultrasónicas, las cuales se propagan por el espacio hasta alcanzar un receptor.

Dicho receptor, integrado en los dispositivos electrónicos, realizaría el proceso inverso: capta las ondas y las transforma nuevamente en energía eléctrica lista para su uso.