Zelenski se mantiene en sus trece

Como si no llevara ya tiempo perdiendo la guerra con Rusia, jaleado por sus aliados europeos, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sigue confiando en la ayuda militar exterior para prolongar el conflicto.

E insiste en un futuro ejército ucraniano de 800.000 uniformados aunque debería saber a estas alturas que en ningún caso va a tolerar Rusia abultada presencia militar en sus mismas fronteras.

Zelenski reconoce que no podrá mantener unas fuerzas armadas de ese tamaño, muy superiores a las del resto de los países europeos con la sola excepción de Rusia, sin ayuda exterior y parece confiar en que la obtendrá.

El todavía presidente ucraniano —su mandato de cinco años acabó en mayo de 2024— afirma además que su ejército permanecerá donde está a lo largo de toda la línea de contacto, sin ceder territorio a Rusia, como le reclama últimamente Vladímir Putin.

Haciendo alarde de esa autoconfianza que los judíos europeos como él llaman «chutzpah», Zelenski le dice a EEUU que debe presionar más a Putin para obligarle a aceptar la paz porque Rusia se comporta como un «niño mimado» y no debería dejársele más opción que ésa.

«América (Estados Unidos) debe dejarle claro a Putin que si no hay diplomacia, habrá presión, presión total» sobre su país, afirma también Zelenski, que parece actuar como si él mismo fuera el ocupante de la Casa Blanca. Y remata: tiene que «haber un paquete armamentístico muy fuerte para Ucrania» y si Moscú se niega a negociar, «EEUU debe imponer sanciones a todos los sectores de la economía rusa, a cuantos generan ingresos».

Para intentar justificar ante los ciudadanos de Occidente tales pretensiones, nada mejor que asustar una vez más con el «expansionismo» ruso, como ha hecho el jefe del espionaje militar ucraniano, Kyrylo Budánov.

Rusia, avisa Budánov, se está preparando para invadir los países bálticos posiblemente en 2027. Según el plan original, explica, iba a hacerlo en 2030, pero ha decidido pasar antes a la acción. Y, claro está, todos hemos de creer a ese jefe de espías.

Mientras tanto, el alemán Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, no parece haber escarmentado con el fracaso del plan de su canciller federal, Friedrich Merz, de echar mano de los activos congelados rusos para ayudar a Ucrania.

La Unión Europea, afirma el político cristianosocial bávaro y exaspirante a presidir la Comisión Europea, «utilizará eventualmente esos activos para sufragar el coste de la guerra de Ucrania».

«Emplearemos ese dinero — asegura Weber— para reparar el desastre que ha provocado Rusia y devolver los créditos concedidos a Ucrania».

Decididamente, estos alemanes, ya se llamen Merz, von der Leyen, Weber, Wadephul o Pistorius parece que no aprenderán nunca. Exactamente como el ucraniano al que tan obstinadamente apoyan.