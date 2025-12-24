¡Feliz Navidad!

Hola, amigos y amigas. Ya ven que el título del artículo no es muy original en un día como el de hoy, con lo que entiendo que piensen que, en estas líneas, me voy a centrar en expresar las habituales expresiones propias de estos días, sin mucho más. Nada más lejos de mi intención, queridos y queridas. Porque, en realidad, pretendo que este sea un artículo un tanto disruptivo y que fuerce a pensar. ¡Y claro que les felicito la Navidad, sinceramente!, pero me dispongo a escarbar un poco en la superficie un tanto edulcorada del asunto e ir al grano de la cuestión.

Pero no piensen que, con ello, voy a meterme en cuestiones de índole religioso relativas a cualquier culto. No, en absoluto. Quiero únicamente profundizar en los valores humanos ligados a estas fechas, que es verdad que tienen su origen en el mensaje de amor cristiano a partir del nacimiento del Niño Dios, pero que han trascendido mucho tiempo tal realidad. Así yo, desde una ética que creo que a todos y a todas debe incumbirnos, lo que propugnaré aquí es hacer esa lectura ecuménica y universal de lo que podría significar la Navidad, de lo que significa para mí y aquello en lo que la estamos convirtiendo.

Déjenme que reniegue de todos los mensajes que asocian Navidad con compras o felicidad con regalos, para empezar. Y no es que yo no compre o que esto sea algo malo en sí. Pero lo que no puede ser es que determinadas partes interesadas conviertan cualquier expresión colectiva en un mercado sin más. Soy consciente de que muchos ciudadanos y ciudadanas ven esto a la legua, y obran en consecuencia. Pero también tengo claro que otros muchos no. Y, por ejemplo, me asaltan las dudas de cómo recibe la población más joven la enorme presión desde determinados sectores, sin que se plantee qué es para uno la Navidad, si es que es algo de verdad…

Para mí sí, amigos y amigas. Y quiero contarles que esto no es estático, sino fruto de una evolución. Es bien verdad que los primeros recuerdos que tengo sobre la Navidad significan familia, ilusión y calidez del hogar, siendo ya muy pequeño. Luego tuve una época maravillosa con un grupo juvenil increíble en una parroquia coruñesa, que aderezó la Navidad con profundos matices de amor y de servicio a los demás, muy marcados por la óptica de Vicente de Paúl. Más tarde decidí romper lazos con cualquier producto espiritual demasiado cerrado, y opté por la mera contemplación de la Naturaleza como forma de espiritualidad o de conexión profunda con el entorno, como lo prefieran. Y hoy, mientras escribo estas líneas escuchando música inspirada en la Navidad, tengo muy claro que el valor fundamental que pervive para mí en estos días es el amor, con mayúsculas y mucho más allá de nuestros círculos más próximos en lo personal o en lo ideológico.

Sí, el amor es lo que creo yo que debe mover no solamente la Navidad, sino nuestro día a día. Y, consecuentemente, me sobra toda la parafernalia ligada a la actividad económica en que se ha convertido este tinglado. Ni la critico ni la denuesto, pero simplemente me sobra… Y es que obra fuera de foco, como un aderezo que, francamente, ha ido ganando terreno a todo lo demás. Y aquí incluyo las hipertrofiadas mesas, la exageración en las dádivas materiales o los parques temáticos diversos, en versión luces o poblados navideños, en que se han ido convirtiendo nuestras ciudades y pueblos… No me hacen falta…

Y es que yo, cuando llega la Navidad, estoy con mi amigo Francesc Mateu en que sus protagonistas bien pudieran ser quienes se enfrentan a un inminente desahucio, las personas que lo dejan todo para intentar buscar una vida mejor lejos de sus orígenes o, como este año en su impresionante Belén, que les recomiendo, un par de raiders… Y es que, al hilo de la actualidad, déjenme que transcriba algunas palabras de la presentación del mismo: «Viendo el nivel de inhumanidad de estos días, quizá Jesús hubiese escogido para nacer la nave B9 de Badalona. Sobre todo para hacernos ver que la Navidad de hoy, a menudo comercializada, deshumanizada y edulcorada, queda lejos de la Navidad real de hace 2025 años. En esta nave podrían haber vivido perfectamente María y José del Belén de este año, que son una pareja de riders, de los que vemos por nuestras calles y que a menudo ignoramos. Una pareja de repartidores, dispuestos a trabajar tantas horas como sea necesario y de la forma necesaria para salir adelante. Como todos los que vivían en la B9».

Sí, me sumo a Francesc para recuperar el verdadero sentido de la Navidad, para respetar a todos los seres humanos independientemente de su origen, para no ignorar ni despreciar los derechos de nadie y para tratar a todo el que nos rodea más humanamente. Y para que, si esto no ocurre, sepamos movilizarnos, denunciar y exigir. Y es que la espiritualidad no es un rollo pop y mercantilista como lo que hoy triunfa entre parte de la población más joven. Espiritualidad implica democracia, solidaridad, justicia social, compromiso y la convicción profunda de que, si ganamos todas y todos, nos irá mejor.

Queridos amigos, queridas amigas, muy Feliz Navidad 2025. Que los hados os sean propicios y que el Belén real de hoy, sumido en un verdadero avispero de la Humanidad, se convierta en cada uno de nosotros en una apuesta por el amor, el servicio, la ilusión, la generosidad, la fuerza y la determinación para llevar ese espíritu navideño de solidaridad a cada rincón de La Tierra todos los días del año. Y todo esto está muy bien en abstracto, pero hay que saber plasmarlo en nuestros gestos, en nuestras actitudes, con nuestros votos y, aunque todos y todas seamos imperfectos, con nuestro ejemplo.

¡ Feliz Navidad 2025 !