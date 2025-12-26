Opinión
Asociación Cultural Alexandre Bóveda
Carta aberta á alcaldesa da Coruña
Señora Alcaldesa,
Dirixímonos a vostede non dende a confrontación partidista, senón dende a urxencia cultural e a dignidade histórica. Recentemente, anunciou a súa intención de que a nova estación intermodal leve o nome de María Casares. O que vostede presenta como un gran recoñecemento, nós recibímolo como unha profunda decepción e unha estratexia de distracción que non podemos deixar pasar.
María Casares non foi unha viaxeira de paso por esta cidade; é a filla dunha Coruña que hoxe, grazas a decisións como a súa, segue a tratala coma unha estranxeira. Propor o seu nome para unha infraestrutura de transporte mentres se lle nega o seu lugar natural, o Teatro Colón, é unha manobra para "quitarse o problema de enriba" sen afrontar a verdadeira débeda que a institución que vostede preside ten coa cultura.
Por que a súa proposta é insuficiente e errada?
- Onde está a alma do artista? María Casares foi a gran traxedia, o exilio e a palabra sobre as táboas. O seu legado vive no drama e na arte, non na loxística de viaxeiros. Poñer o seu nome nunha estación mentres o principal teatro da cidade mantén un nome que nada ten que ver coa nosa identidade é un exercicio de cinismo institucional.
- Unha cortina de fume. Sabemos que cambiar o nome do Teatro Colón require valentía política e romper coa inercia. Ao elixir a estación, vostede busca o camiño fácil: compracer a estatística de "nomes de mulleres" en espazos públicos sen molestar ao status quo conservador que se opón a tocar o Colón.
- A memoria non se negocia. A petición da cidadanía e do mundo cultural coruñés non é un capricho nominalista. É unha reclamación de xustiza histórica. María Casares debe ser a anfitrioa da creación artística da cidade, non o nome dunha terminal de autobuses.
Señora Rey, non confunda a nosa firmeza con irresponsabilidade. O irresponsable é ignorar a voz dun sector cultural que leva anos pedindo coherencia. A súa proposta de dar o nome de María Casares á intermodal non é un avance; é un "punto e final" prematuro que pretende pechar o debate sobre o teatro pola porta de atrás.
Pedímoslle que rectifique. Teña a audacia de dar á actriz máis grande que deu esta terra o fogar que lle corresponde. O nome de María Casares debe brillar nunha fachada que respire arte, non nunha que conte minutos de atraso.
Non nos conformamos coa estación porque a súa memoria merece o escenario.
- Resumen de 2025 en A Coruña: Estrella Galicia acelera en Morás
- Alberto Núñez Feijóo se da un baño de masas en la 'tardebuena' en su local favorito de A Coruña
- Un fogón encendido en la Cocina Económica de A Coruña para 1.600 personas
- Arteixo expropiará dos fincas para crear nuevas sendas en el polígono de Sabón
- El Concello de A Coruña distribuirá cubos para residuos orgánicos en cada vivienda
- Tesla abre su primera tienda en el centro comercial Marineda City de A Coruña
- Un coche súperprotegido en un parking de A Coruña para evitar roces innecesarios
- El tiempo el día de Navidad en A Coruña: regresa la lluvia, pero por poco tiempo