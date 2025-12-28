Un año para impulsar el área de A Coruña

A Coruña y su área metropolitana afrontan un año clave para su futuro inmediato. Por lo que culminarán y por lo que deberán diseñar e idear para impulsar su pujanza en Galicia, para consolidarse como la mayor generadora de valor añadido en la comunidad autónoma, según ha reflejado esta misma semana el Instituto Galego de Estatística sobre datos de 2023.

El próximo ejercicio finalizarán o estarán a punto de hacerlo dos obras sobre las que se construirá el futuro de la movilidad de la ciudad y su área: la ampliación de Alfonso Molina, y la estación intermodal de ferrocarril y autobuses. La regeneración de la ría, rematada en el aspecto ambiental, se completará con las obras del paseo que la circunda en Oleiros, Cambre y Culleredo. La reordenación de la fachada portuaria se impulsará con la elección del equipo de arquitectos que lo diseñará. La Ciudad de las TIC y la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) recibirán impulsos definitivos.

La reforma de los Cantones completará el rediseño del istmo coruñés tras la reapertura de la calle San Andrés este año. Y la urbanización de Monte Mero, junto a la fábrica de armas, la gran baza pública para ofrecer una alternativa de vivienda que contrarreste la burbuja de precios actual, deberá avanzar a la fase previa a su construcción. Y la ampliación del Hospital de A Coruña deberá acelerar para minimizar los retrasos acumulados hasta ahora.

Con esos cimientos, algunos, como la ría, la intermodal y Alfonso Molina, víctimas de injustificables demoras, el área coruñesa afronta 2026 como el año para comenzar a dibujar un nuevo ciclo urbano, para dar un salto de ambición y abrir una nueva etapa de desarrollo, enfocada en retos inminentes. Pero también en otros pendientes desde hace años que es ineludible desatascar. Presa de la incapacidad del Gobierno central de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado, el área metropolitana ve cómo languidecen proyectos como la ampliación del puente de A Pasaxe o la denominada cuarta ronda, una vía directa entre el puerto exterior de punta Langosteira y la tercera ronda.

Dos de los mayores contratos del Ayuntamiento, por impacto social y económico, el tratamiento de residuos y el autobús urbano, saldrán a licitación en 2026. Después de años dedicados a la elaboración de las condiciones que regirán estos concursos, de su resultado depende buena parte del día a día de miles de ciudadanos.

La nueva concesión de la planta de Nostián debe dejar atrás la conflictividad inherente a estas instalaciones desde su inauguración oficial en 2002. Más de dos décadas después, el nuevo contrato tiene que servir para modernizar la planta y corregir la fallida apuesta que ha resultado ser hasta ahora.

La nueva concesión del bus, que sustituye a la adjudicada en 1986, se augura como la gran oportunidad para modernizar la red de líneas y la flota, lastradas por los litigios judiciales de los últimos años. Su evolución ha estado muy por debajo de la demanda de los coruñeses, que año a año han ido marcando récord de viajeros hasta acercarse a los 29 millones de usuarios. La apuesta del Estado y el Ayuntamiento para abaratar el billete demuestra el saludable futuro del transporte público en esta ciudad.

El resumen especial que LA OPINIÓN publica hoy recoge lo fundamental del año que acaba. De este anuario de 2025 se puede extraer también lo que será esencial en 2026, un año que debe alumbrar proyectos y decisiones que construyan el futuro de la Gran Coruña.