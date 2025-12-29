El "gran país" de Felipe VI, Sánchez y Feijóo

"¿Qué tal?", saluda Núñez Feijóo con aire de funeral en su balance de 2025. Intenta competir en bonhomía con Pedro Sánchez, pero no lo desafía electoralmente porque aspira a que el inquilino de la Moncloa desaloje el palacio por voluntad propia. De ahí que la llegada "del mejor Gobierno" de la historia de España "no depende únicamente de mí". La audiencia tiene derecho a la perplejidad, tras haber escuchado en tres semanas consecutivas que "somos un gran país" de labios de Sánchez, Felipe VI y Feijóo por orden de aparición. A partir de este inesperado consenso, el trío discrepa sobre el significado de la "grandeza". El líder del PP compagina la exaltación con el diagnóstico de que "la situación de nuestro país es muy grave, transitamos la decadencia".

Para confirmar que España es un "gran país" catastrófico, Feijóo enumera los "diez fracasos del colapso integral del sanchismo", recitados con aire de las diez plagas de Egipto, otro gran país. La lista se remata con "una corrupción imposible de abarcar", pero el presidente del PP no logra transmitir la sensación de urgencia que obligaría al recambio inmediato. Por extraño que parezca, la situación es más grave que el balance efectuado por quien aspira lícitamente a beneficiarse en las urnas del "colapso".

Feijóo confía hasta tal punto en ser succionado a La Moncloa, tras la caída de Sánchez por la fuerza de la gravedad, que ni siquiera se proclama presidente del "futuro Gobierno". Su ejecutivo tampoco goza ya del apéndice de "Gobierno del PP", porque ha leído las elecciones de Extremadura. El político que ha mantenido a Mazón durante un año presume de que no ha borrado sus mensajes en el móvil, pero de nuevo con un tono que transmite la sensación de que ha sido por exceso de pereza o escasez de pericia. Es fácil coincidir con el líder popular en que "España ya ha roto con Pedro Sánchez", pero todavía no ha avalado a Feijóo, o solo por descarte. El aspirante ha garantizado que el "futuro Gobierno" no sufrirá apagones, pero todavía no le ha dado a la luz.