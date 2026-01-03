AP-9: Historia de un despropósito... ¡Y cada vez más cara!

Si hay en este momento un agravio comparativo especialmente lacerante entre las condiciones de vida en Galicia y en el resto del país este es, sin duda, en lo relativo a la movilidad por carretera, y más concretamente en lo tocante a la situación de la AP-9, autopista que vertebra —o desvertebra— la comunicación entre nuestros más importantes núcleos urbanos. Y es que la situación es insostenible ya: desde hace un tiempo fondos de inversión extranjeros manejan a sus anchas la titularidad de la misma, que se encuentra en condiciones deplorables, mientras que los precios de los peajes suben, y suben y suben... Y, mientras, en el conjunto de España las diferentes concesiones han ido caducando y, a día de hoy, se circula gratis. Pero, tomen nota, para un gallego cruzar ida y vuelta de Ferrol a Vigo supone, solamente en peaje, un gasto de prácticamente cincuenta euros. Una verdadera locura, teniendo en cuenta que somos muchas las personas que dependemos al cien por cien de este vial, sin ruta alternativa, para nuestros desplazamientos diarios. Unos trayectos cuya vuelta y utilización frecuente, en el caso de viajeros con Vía T, es subvencionada desde hace poco por el conjunto de los ciudadanos —sí, también por usted— siempre que se haga idéntico recorrido y en el plazo de veinticuatro horas. Pero, en cualquier caso, con la empresa amasando cada vez más unos beneficios exagerados y fuera de lugar.

En fin... Buenos días, queridos y queridas. Lo que ocurre con la autopista AP-9 es una verdadera ignominia, habiendo tenido diferentes gobiernos centrales culpa en la mala gestión de la concesión y sus prórrogas, ligadas a determinadas mejoras sobre el proyecto original. Unos y otros se han querido sacar de delante la patata caliente y... han preferido que la cosa estallase unos años después. Como así es, de forma palmaria... La autopista hoy es un verdadero caramelo para un capital que no busca hacer las cosas bien o implicarse verdaderamente en el negocio de la movilidad, sino sacar cuanto más, mejor, y en el mínimo plazo posible... Y cuando la codicia es el motor de las cosas, el resultado es una barbaridad. Una vergüenza. Una inmensa charca en la que los coches a veces navegan, con un mantenimiento más que cuestionable, pero cuyos precios están disparados... Y, mientras, el Gobierno Central se lava las manos y el autonómico se las frota ante el mal ajeno, pidiendo con la boca pequeña que se le pase a ellos la gestión, sin tener en cuenta el pequeño detalle de que diferentes Gobiernos del partido hoy en la Xunta tampoco hicieron bien las cosas...

Pero esto ya no puede continuar más... Sin ir más lejos, la subida de tarifas para este año ha implicado un porcentaje de incremento superior a lo autorizado por el Estado, rozando el cinco por ciento. Pero, aún más, hay diferentes fuentes que hablan de que, con el redondeo, el incremento real de peaje en algunos tramos sería incluso mayor. Y esto en una de las comunidades con sueldos más contenidos, de forma que para muchas familias es absolutamente inviable la utilización de dicha infraestructura... ¿Es esta la sociedad que queremos? Yo no. Y si las personas concretas que gestionan lo de todos no saben buscar la solución apropiada, tendrán que dejar que otros lo hagan... Porque la propia Constitución habla de que no puede haber discriminación entre los diferentes grupos humanos o territorios, y la diferencia es, en este caso, de libro...

El déficit en mantenimiento de la autopista hace que la situación sea todavía mucho más grave. ¿Recuerdan ustedes cuando, seis meses al año, un camión inyectaba agua caliente en el aglomerado especial poroso que constituía la capa de rodadura de la autopista? Aquello era casi como ciencia ficción... Eso mismo pude constatar yo una y mil veces cuando, en sus visitas, compañeros de trabajo de por aquel entonces residentes en otras provincias españolas se maravillaban de que, con el agua cayendo a cántaros,... ¡la autopista estuviera completamente libre de agua! Algo que hace tiempo que se perdió, con la infraestructura mantenida a parches de materiales mucho peores y, sobre todo, bastante más baratos... Hoy la autopista es mucho menos segura, en tal sentido, y eso va en detrimento del servicio ofrecido, a pesar de los continuados y sostenidos aumentos de precio...

Bueno, pues aquí queda esta primera perla del año con la que nos encontramos. Una buena razón para, por encima de colores políticos, sensibilidades e ideologías, ponerse a trabajar en serio para resolver los problemas de la ciudadanía. Desde las Administraciones Públicas, desde la sociedad civil y como ciudadanos y ciudadanas... Esta sí que es una buena causa, y no tantas de oropel y fantasía, pan y circo, que tantas pasiones levantan en estos tiempos líquidos y posmodernos, virtuales y... bastante cutres...