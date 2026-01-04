Opinión | O Grupo Naturalista Hábitat opina
Cosme Damián ROmay Cousido
Sobre como queremos que sexa 2026
Logo dun 2025 en xeral aciaçgo para a natureza galega, comezamos 2026 redactando desde o G.N. Hábitat este desiderátum centrado no medio ambiente galego. Desexamos un 2026 no que cesen as accións depredadoras do territorio, aplicando un necesario «sentidiño» con todos os proxectos eólicos. Un ano que supoña a ampliación da Rede Natura 2000 desde o 12% ao 28% do territorio terrestre galego, apoiado na Infraestrutura Verde de Galicia. Que se descarten as celulosas da Ulloa e do lago das Pontes, así como a reapertura da mina de Touro, por insostibles ambientalmente.
Un 2026 cheo de custodia de novas parcelas de bosque nativo, pasteiros e matogueiras biodiversas. Desexamos un verán e un outono sen lumes forestais. Unha nova lei de Montes, que substitúa á ineficaz 7/2012, na que se vete calquera nova plantación de especies exóticas invasoras, nomeadamente o eucalipto. Un 2026 con maior educación ecosocial, na que se fale a toda a cidadanía de biodiversidade, hábitats e espazos protexidos. Que os parques eólicos mariños e as centrais reversibles de bombeo queden só no papel. E que, por fin, a sociedade galega esperte desta longa noite de pedra ambiental, deixando atrás modos de pensar naturófobos e depredadores que levan xeracións estragando a paisaxe e a biodiversidade galega.
Conclusión: este desiderátum do G. N. Hábitat sabemos que é compartido pola xeralidade do movemento ambientalista e por case a metade da sociedade galega. De nós depende que se poida facer realidade.
