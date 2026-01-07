Se ha subvertido el orden mundial

Tengan ustedes un muy buen día. 7 de enero, con lo que las fiestas de Navidad y Año Nuevo ya son parte del pasado. Espero que hayan sido días bonitos, y que hayan tenido la oportunidad de sentirse acompañados y queridos en estos días. Eso es, en mi opinión, lo más rescatable del mercadillo en el que hemos convertido este tiempo de celebración, ancestralmente ligado al comienzo del invierno, al solsticio... Sí, espero que hayan tenido mucho amor alrededor, y que hayan sido capaces de darlo. En estos días pasados y, por qué no, también en cualquier otro momento…

Por lo demás, un panorama verdaderamente inquietante en el plano internacional. Y es que el episodio ocurrido en Caracas, con continuidad en Nueva York en vivo y en directo, es más propio de cualquier telefilme distópico de medio pelo que de algo mínimamente parecido a un necesario e imprescindible orden mundial. Y esto, ténganlo claro, sin que decir esto implique posicionarse ideológicamente ni con unos ni con los otros… Solamente se trata de respetar escrupulosamente la legalidad, porque en ello nos va el presente y el futuro… Un presente ya verdaderamente imprevisible e inédito, con la posibilidad de que el futuro —por oscuro y por estar en manos de cada vez menos personas más ricas y que no disimulan nada para velar por sus intereses, por encima de quien sea— sea terriblemente peor aún...

No es de recibo que un Estado y parte interesada se erija en juez y árbitro, ejecutor y relator de su propio punto de vista, por encima de propios y ajenos, de la norma escrita y de los procedimientos y disposiciones propios de la acción exterior y diplomática, así como del multilateralismo a todos los niveles. No es tolerable, no, y menos cuando ha quedado probado hace tiempo que el motor que ilumina tales acciones poco tiene que ver con la praxis democrática… Y es que, aunque parece que la memoria colectiva tenga cada vez las patas más cortas, la hemeroteca está ahí…

Ya dirán los analistas especializados en la compleja relación entre Estados Unidos y Venezuela qué piensan del actual estado de las cosas. Yo no tengo los mimbres ni el conocimiento como para entrar en ello en conjunto, pero sí que tengo claro que todo lo ocurrido es, cuando menos, esperpéntico. Los evidentes intereses económicos exhibidos por el actual inquilino de la Casa Blanca sin demasiado circunloquio le sitúan en un plano nada adecuado para pretender ser un actor neutro. Pero, aunque lo fuese, ni tiene legitimidad para hacer lo que hace ni un mandato validado internacionalmente para asumir tal papel, más allá de que posea la fuerza bruta y la capacidad de emplearla, aunque haya sido ninguneando a su propio Congreso.

Con todo… ¿dónde está el límite? La acción en Venezuela ha dado paso a la amenaza a Colombia, a Cuba o a la mismísima Dinamarca, hoy titular de la autónoma tierra de Groenlandia, políticamente territorio europeo por su pertenencia a la Mancomunidad de la Corona Danesa. Y siempre con el mismo «modus operandi»: exhibiendo la fuerza y buscando la legitimidad de los misiles y de las bombas, independientemente de lo que piense Naciones Unidas u otros foros multilaterales. Y eso, queridos y queridas, por muy buena que fuese la acción pretendida, es ilegal, inmoral e inapropiado. Punto y final…

En el otro lado, Maduro y un régimen corrupto que se cae por su propio peso… Sí… pero como tantos otros… ¿Por qué Estados Unidos no aplica la receta exhibida en Venezuela a líderes de otros regímenes que masacran a otros pueblos, pongamos de Oriente Próximo, sobre los que pesan órdenes de captura emitidas por organismos que sí tienen legitimidad para ello? ¿Por qué nadie cuestiona a terceros países que no es que encarcelen a la oposición, sino que la decapitan, mientras todo el mundo les ríe las gracias…? ¿Y por qué la oposición española no deja de decir sandeces tratando de trasladar a la arena patria los ecos de la refriega de Caracas, tratando de dirigir su mirada a Pedro Sánchez y a la labor de demolición del actual Gobierno por tierra, mar y aire…? La cuestión acaecida es muy seria, amigos y amigas, y quien subvierta el orden mundial hoy para apoyar a las petroleras estadounidenses a tomar el control de la extracción del espeso crudo venezolano, que esa es la cuestión, ya lo hará mañana buscando otros propósitos, que a lo mejor le afectan a usted o a mí un poquito más cerca...

En fin… Empieza mal 2026, queridos y queridas… Lo siento mucho… Ojalá seamos capaces de reconducir de alguna manera estos vientos de guerra, porque lo que nos jugamos —en global y en local— es enorme… Mientras tanto, cuídense mucho y disfruten del invierno…