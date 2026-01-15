Bitcóin, regulación y expectativas divergentes

La cotización de bitcóin, la criptomoneda con mayor capitalización mundial, está en zona de altibajos pero mirando a un horizonte poco definido. Nadie es capaz por el momento de asegurar o confiar ciegamente en cuál será la evolución a corto plazo de este activo que hace ya algunos años ocupa un puesto relevante en la inversión. La cuestión es que entre tanta incertidumbre geopolítica, guerras y decisiones de política económica sorpresivas por parte del presidente de EEUU, Donald Trump, la inversión en bitcóin es tan especulativa como refugio, oxímoron inversor. Los expertos apuntan que la principal causa de esta indefinición en la tendencia hay que buscarla en la incertidumbre regulatoria que rodea a las criptomonedas. Cierto que se aprobó una regulación en Europa, la ley Mica, y que en EEUU funcionan los fondos de inversión en criptos y los bancos ya apuestan por ellas. Pero la definición más clara de la normativa puede tener consecuencias en el papel más o menos importante de las criptomonedas en el futuro y también en el futuro de los bancos, que van a tener que modificar los productos y servicios que ofrecen a sus clientes al ritmo de un mercado financiero más abierto.

Una resistencia

Los inversores miran con deseo la barrera de la cotización de los 100.000 dólares, pero por ahora parece una resistencia especialmente difícil salvo que aparezca una regulación de las criptos oportuna. Ya pasaron los tiempos en los que cualquier bobada se transformaba en criptomoneda. La legislación va a dibujar las criptomonedas que pasen a tener sentido; básicamente biticóin (por su sólido planteamiento 'blockchain'), ethereum (por su papel en las transacciones descentralizadas) y las 'stablecoins' (cuya cotización depende de la evolución de divisas estatales). Quizá algunas 'altcoins' tengan algún protagonismo.

Dudas en torno a los ETF

Pero la evolución futura de las cotizaciones siembra dudas. Por una parte, están los optimistas que consideran que la popularización de los ETF de criptos, fondos de inversión basados en la evolución de precios de criptomonedas, disparará la cotización. Otros, los pesimistas, opinan que la inversión de ETF no necesariamente tendrá un efecto directo en las cotizaciones.

Un ETF de bitcóin es un fondo de inversión que cotiza en bolsa y permite invertir en bitcóin de forma sencilla, siguiendo su precio sin necesidad de comprar y custodiar la criptomoneda directamente, lo que simplifica la inversión y reduce riesgos como el 'hackeo', ya que la gestora del fondo se encarga de la custodia de los bitcoins. Se compran y venden como acciones normales, ofreciendo exposición al mercado de cripto sin la complejidad técnica, existiendo versiones "al contado" (con compra real de bitcóin) y de futuros.

Retraso en la normativa

El marco legal en EEUU va más avanzado que en Europa pero también sufre un cierto retraso. El borrador del Comité Bancario del Senado de EEUU reclasificaba varias criptomonedas (XRP, solana, dogecoin, litecoin, heder y chainlink) como materias primas reguladas por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), eximiéndolos de las normas de valores de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). La propuesta busca reducir riesgos legales para exchanges y desarrolladores de productos financieros descentralizados (los denominados Defi), además de abrir la puerta a ETF de 'altcoins' (criptomonedas futuras). Si todas estas normativas en EEUU facilitarán o potenciarán la entrada de los pequeños inversores en las criptomonedas no es fácil de determinar todavía, pero es creíble. Pero los inversores institucionales sí apuestan por las criptomonedas como vía de diversificación. Pero el aplazamiento de la negociación del proyecto de ley para regular el mercado de las criptomonedas en EEUU, prevista para este jueves, ya da pistas de que el asunto no es fácil.

La cotización en torno a los 95.000 dólares se ha convertido en un valor clave para el bitcoin. Los analistas de eToro apuntan que "una ruptura por encima podría provocar una liquidación de posiciones cortas y acelerar la subida. Un nuevo impulso del bitcóin también podría reactivar el interés por los 'altcoins'".

Morgan Stanley quiere sus ETF

Un elemento importante es que el banco Morgan Stanley ha presentado ante la SEC (el regulador estadounidense) solicitudes para lanzar ETFs de bitcoin y Solana al contado. Ambos productos replicarían el precio de sus respectivos criptoactivos y, en el caso del ETF de solana, podría incluir además una función de recompensas por 'staking' (bloquear tenencia).

Hasta ahora, la mayoría de emisores de ETFs cripto habían sido grandes gestoras como BlackRock o Fidelity. Esta es la primera vez que un banco de inversión tradicional busca lanzar sus propios productos cotizados sobre criptoactivos al contado. Desde el lanzamiento de los ETFs de bitcoin al contado hace dos años, el volumen negociado en estos productos ha superado los dos billones de dólares, lo que demuestra un fuerte interés institucional en los activos digitales. Morgan Stanley también anunció que lanzará una cartera digital propia en la segunda mitad del año, compatible con bitcoin, ethereum, solana y activos del mundo real 'tokenizados'.

Bankinter se suma a Bit2Me

Los bancos españoles también están tomando posiciones. Este jueves se conoció que Bankinter ha cerrado un acuerdo para entrar en el capital de Bit2Me, sumándose así a la ronda de financiación de 30 millones anunciada el pasado mes de agosto y que dio entrada en el accionariado al gigante 'cripto' Tether. Para Bankinter, esta operación responde a la necesidad de generar sinergias con 'startups' especializadas en fintech, como es el caso de Bit2Me, que le permitan anticiparse al futuro en el ámbito de las finanzas. El banco se une así a otras tres entidades bancarias españolas que ya figuran en el capital de la empresa: BBVA, Unicaja y Cecabank. Asimismo, también cuenta con una participación de Telefónica.

Que el mercado está animado se vio esta semana. La docena de fondos cotizados en la bolsa estadounidense referenciados a bitcóin captaron unos 760 millones de dólares en un solo día el pasado martes, la mayor recaudación en un solo día desde octubre, según datos recopilados por Bloomberg. Un fondo de bitcóin de Fidelity, que cotiza bajo el símbolo FBTC, representó la mayor parte de la captación, absorbiendo 351 millones de dólares.

Estos fondos, la mayoría de los cuales se lanzaron hace unos dos años, habían estado experimentando salidas de capital a finales de 2025 debido a la caída de los precios de las criptomonedas. La captación de fondos puede indicar que la cotización puede subir, opinan algunos. Pero no existe una correlación directa. Bitcóin cayó más de un 6% en 2025, mostrándose en gran medida indiferente a las subidas de las acciones y los metales preciosos. Es probable que bitcóin se desvíe de otros activos y se mueva de forma más independiente. Pero no es diáfano que la existencia de productos referenciados al bitcóin supongan de manera inmediata una revalorización del activo. Muchos otros elementos entran en la ecuación.