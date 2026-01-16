El futuro de la Nueva Bauhaus Europea

En toda Europa, los lugares que consideramos nuestro hogar están cambiando. Cada vez cuesta más encontrar una vivienda asequible. Las consecuencias del cambio climático afectan a nuestra vida cotidiana. Las nuevas tecnologías reestructuran nuestra forma de vivir, trabajar y aprender. En momentos como estos, es natural que la gente se pregunte: Mi vecindario, ¿seguirá siendo un entorno familiar el día de mañana? ¿Tendrán mis hijos o nietos una casa donde se sientan seguros?

Estas preguntas tocan aspectos centrales en la Nueva Bauhaus Europea. Esta iniciativa se creó para ayudar a las personas, las comunidades y las empresas a planear un futuro con el que puedan identificarse, un futuro sostenible, inclusivo y arraigado en la calidad de vida. Lo que empezó como una simple idea hace cinco años se ha convertido en un movimiento, con casi dos mil organizaciones y más de setecientos proyectos en toda Europa y fuera de ella, todos ellos impulsados por personas que demuestran que el cambio puede ser algo que determinemos juntos.

En toda Europa, la imaginación de los ciudadanos y las empresas innovadoras está construyendo ya el futuro de nuestras ciudades. En Luxemburgo, los escombros se transforman en ladrillos impresos en 3D para edificios nuevos. España también cuenta con excelentes ejemplos de proyectos innovadores, como el que están desarrollando jóvenes empresarias de Sevilla para convertir las pieles de naranja en material de envasado sostenible, o el prototipo de la primera casa de arcilla fabricada con impresión 3D, desarrollado en Cataluña. En Alemania se han formado grupos de estudiantes que diseñan juntos y construyen su hogar, desde el boceto hasta el último clavo con materiales sostenibles. En Grecia, se está llevando a cabo un proyecto de reconversión de una escuela de montaña de 1955 en un taller de aprendizaje de técnicas tradicionales de restauración.

Estos proyectos demuestran una creatividad que ya se ha puesto manos a la obra en toda Europa. En conjunto, demuestran también algo importante: Europa no carece de innovación. Ha llegado el momento de construir sobre estos cimientos y ampliar la escala de nuestra actividad. Hemos propuesto extender la Nueva Bauhaus Europea dentro de la estrategia de la Comisión sobre vivienda asequible. El objetivo es simple. Se trata de contribuir a que estas ideas sigan extendiéndose, se expandan más rápidamente y lleguen a las comunidades que más las necesitan.

Queremos que el movimiento de la Nueva Bauhaus Europea crezca y se centre en tres prioridades: reforzar la sostenibilidad, la circularidad y la innovación en los lugares que construimos, renovamos y reconvertimos. Ampliaremos el conjunto de herramientas existente para facilitar esta expansión, especialmente allí donde sea mayor la necesidad de viviendas asequibles y sostenibles, y adaptaremos el espacio en el que vivimos al cambio climático. Por ejemplo, dado el incremento de los fenómenos meteorológicos extremos, desde las tormentas de nieve hasta las inundaciones, sin olvidar las sequías, a consecuencia del cambio drástico de los patrones meteorológicos, tenemos que replantearnos y rediseñar la infraestructura urbana. "From snow storms, to floodings but also droughts as weather patterns drastically change". Tenemos que adaptar nuestra forma de vivir, incluidos nuestros futuros hogares, para reforzar la resiliencia de nuestros barrios y comunidades en toda Europa.

Jessika Roswall, comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva