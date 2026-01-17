Diseño computacional de antibióticos

Un equipo de investigadores del MIT ha demostrado que la inteligencia artificial generativa puede convertirse en una poderosa aliada frente a una de las mayores amenazas para la salud global: las bacterias resistentes a los antibióticos.

Mediante modelos de IA capaces de generar y analizar millones de moléculas inéditas, los científicos identificaron nuevos compuestos con capacidad para eliminar patógenos resistentes.

A diferencia de los antibióticos convencionales, estas moléculas presentan estructuras completamente diferentes y actúan mediante mecanismos distintos, lo que resulta clave para vencer la resistencia bacteriana.

Aunque aún se encuentran en fases preclínicas, los resultados abren la puerta a una nueva forma de descubrir antibióticos, más rápida, eficiente y adaptada a los retos del siglo XXI.