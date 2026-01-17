Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Amador Menéndez Velázquez

Diseño computacional de antibióticos

Un equipo de investigadores del MIT ha demostrado que la inteligencia artificial generativa puede convertirse en una poderosa aliada frente a una de las mayores amenazas para la salud global: las bacterias resistentes a los antibióticos.

Mediante modelos de IA capaces de generar y analizar millones de moléculas inéditas, los científicos identificaron nuevos compuestos con capacidad para eliminar patógenos resistentes.

A diferencia de los antibióticos convencionales, estas moléculas presentan estructuras completamente diferentes y actúan mediante mecanismos distintos, lo que resulta clave para vencer la resistencia bacteriana.

Aunque aún se encuentran en fases preclínicas, los resultados abren la puerta a una nueva forma de descubrir antibióticos, más rápida, eficiente y adaptada a los retos del siglo XXI.

