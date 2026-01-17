Mario Soriano, para vestir y para desnudar al Deportivo

Ese laberinto futbolístico en el que se haya inmerso el Deportivo desde hace meses le ha llevado a no sentirse del todo cómodo ni cuando ataca y ni cuando defiende. Con días mejores y peores se percibe lejos de ser un equipo redondo. Hidalgo lleva un tiempo buscando soluciones y la última — y parece que ha venido para quedarse— es la de que Mario Soriano ha dejado de ser un mediapunta para convertirse en un centrocampista. Cualquier equipo que ponga al madrileño en la primera línea de creación va a estar siempre mejor arropado. Su claridad, su pie, su capacidad para ofrecer una salida, para escalonarse y dotar de sentido a la progresión de la jugada es innegable. En Almería saltó a la vista, también le ayudaba que por momentos el equipo local parecía defender con la mirada. Por algo ha encajado esa cantidad de goles y no comanda esta Segunda División.

Eso sí, ese gusto, ese confort que recorre ahora el juego del Dépor cada vez que Mario Soriano le echa una mano a José Ángel a sacar la pelota no deja de servir también para desnudar de nuevo un fallo recurrente en la planificación del Deportivo: la búsqueda de ese 8. Salva Sevilla, Denis Genreau, Charlie Patiño... El siguiente será Riki, ahora o en junio. Ninguno ha valido ninguno ha logrado hacerse con la posición. Toca reconvertir a Soriano, toca perder al mejor mediapunta. Todo sea por ganar partidos como el de Almería.