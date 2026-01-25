Los días buenos y los días malos de Noubi

Llegó Noubi al Dépor casi a hurtadillas y como material inestable. En cierta medida, no ha dejado de serlo, pero para suerte del deportivismo, transcurren las semanas y los meses, y los días buenos empiezan a predominar sobre los malos. Ha pasado casi toda su vida el belga ganando duelos, yendo tan sobrado ante arietes de su país. Solo le faltaban conceptos, centrarse, acotar cometidos y funciones, cuando le habían subido el listón. Poco a poco va en ese camino y Riazor empieza a disfrutar de ese central exuberante que sus condiciones parecían anunciar. No se han acabado esas jornadas oscuras, esos partidos en los que no va a parecer el Noubi de los mejores días. Es la edad. Tiene 20 años, está aprendiendo.

Y es que los problemas del Dépor no estuvieron en su retaguardia, en su coraza defensiva. Aguantó el pulso en igualdad, tampoco le sobraron las ocasiones ni mandó en el duelo. El gol de Canales dejó traslucir un error en las marcas tras los cambios, fue algo puntual. Al Dépor le faltó, en realidad, poso para llevar la posesión con pelota, construir, juntar líneas unos metros por delante. Cuando se vio por detrás, Hidalgo empezó a meter jugadores ofensivos. Faltaron ideas, ya había poco pulmón. Es parte de lo que le ha pasado en gran parte de la temporada, agravado ante un equipo del máximo nivel que acertó en la primera que tuvo. Aun así, empujó, pudo empatar, lo mereció. Toca seguir remando y crear un aspirante al ascenso de verdad.