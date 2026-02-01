Una solución urgente y un escudo para el futuro

Un conflicto laboral derivado de una crisis económica empresarial amenaza con suspender o al menos atrasar el programa Lecer del Ayuntamiento, consistente en cursos y talleres de diferente tipo que se imparten en el Fórum y el Ágora y que debería comenzar mañana.

El origen de la situación radica en los problemas económicos de la empresa adjudicataria de ambos programas, Serviplus, que renunció de forma unilateral al contrato relativo a las escuelas deportivas municipales, causando impagos a su plantilla y forzando al Concello a encargar a la Empresa Municipal de Vivienda de A Coruña (Emvsa) asumir la prestación de ese servicio, pese a que sus competencias no guardan ninguna relación con un ámbito que cuenta con casi 4.000 usuarios en la ciudad.

Aquella solución supuso un parche «temporal y transitorio» hasta la nueva adjudicación del contrato, pero ese mismo problema afectaba a otros servicios que había asumido Serviplus, los relativos a los citados programas de ocio y talleres del Ágora y el Fórum, situación que ha dejado en el limbo a medio centenar de trabajadores, muchos de los cuales —la mayoría son fijos discontinuos— no cobran su nómina desde noviembre, con cantidades adeudadas que en algún caso alcanzan los 4.000 euros, según denuncian los representantes de los trabajadores.

Esos dos meses de impagos resultan una losa difícilmente asumible para los trabajadores y evidencian la necesidad de una solución rápida por parte del Ayuntamiento, que todavía no ha aclarado qué sucederá a partir de mañana, cuando debería abrirse la nueva temporada del programa Lecer.

La alcaldesa, Inés Rey, afirmó el pasado diciembre que el Concello había abierto un proceso de diálogo «permanente» con Serviplus para que se abonasen los salarios adeudados, pero el Consistorio todavía debe resolver el futuro del programa Lecer y decidir entre las alternativas que baraja para aplicar una solución similar a la de las escuelas deportivas.

Las concesiones de servicios públicos constituyen una opción legítima para que las Administraciones gocen de mayor agilidad a la hora de plantear actuaciones que beneficien a la sociedad, sin necesidad de dotarse de una plantilla sobredimensionada. Pero deberían establecer mayores salvaguardas en los contratos para evitar situaciones como estas, en las que una empresa renuncia al servicio debido a sus problemas económicos y, en este caso, deja al Ayuntamiento de A Coruña con la obligación de asumir unas tareas que había subcontratado. Las prórrogas forzosas suelen generar mayores problemas.

El momento actual resulta idóneo para afrontar esta cuestión, con los presupuestos municipales recién aprobados y todo el año por delante para aplicar nuevos mecanismos en las futuras licitaciones, si bien este tipo de problemática excede lógicamente al Concello coruñés.

Los afectados por este tipo de conflictos siempre son el eslabón débil, los trabajadores, obligados a llegar a fin de mes sin cobrar el salario por el que han trabajado. Solucionarlo debiera figurar como prioridad a la hora de solucionar un conflicto como este.