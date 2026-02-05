Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emma Riverola

Un‘resort’deniñosmuertos

Queridovisitante,seruegaencarecidamentequeseabstengadeutilizarcubitosypalasenlaplaya.Sabemosquelaconstruccióndecastillosyfortalezasdearenaesunaactividadmuyapreciadaporlosmáspequeñosdelacasa,perolasexcepcionalescondicionesdeestebelloparajehacendesaconsejablecualquiertipodeexcavación.Parasutranquilidad,lerecordamosqueelenclavecumplelosmásaltosrequisitosdeseguridad.Losexplosivosque,enépocaspretéritas,cayerondelcieloyahansidodesactivadosyretirados.Sinembargo,cabelaremotaposibilidaddequealgúnrestodelosantiguosmoradores—animaloterrorista—sehagavisible.Aveces,incomprensiblemente,latierraseempeñaenescupirelpasado.Enelmuyimprobablecasodequesushijosdescubrieranalgúnrestoquelesperturbara,ponemosasuservicioungabinetedeapoyopsicológicoabiertolas24horas.Hayocasiones—porejemplo,antelaaparicióndeunacalaverainfantil—quehacennecesarialaintervencióndeunespecialistaenrelato.Ustedsolotendráquerelajarseydisfrutar.

Estáapuntodevivirunaexperienciaúnica.ElprimerresortdelNuevoMundoesunproyectofuturistadeinigualableambición.Sobreunenclavedevastado—yasabe,esasbombasquecayerondelcielo—sehaconstruidounauténticoparaíso.Losarquitectosmásafamadosylasempresastecnológicasmáspunterassehanaunadoparacrearcomplejosturísticos,residencialeseindustrialesdeexcepcionalvaloruniversal.Alfin,lalibertaddemercadosehaimpuesto.

LaNuevaGazanosoloesdeterminanteporloquehasidocapazdecrear,sinotambiénporloquehadestruidoparasiempre.Desdeunosclanesprimitivosquevivíanenlamiseria,hastaunasorganizacionesparasitariasque,invocandoaunostrasnochadosderechoshumanos,soloentorpecíanlamarchadelahistoria.Peronadadeestoimportaahora.Lerecomendamosextenderlasvacacionesalamemoria,elpensamientoeinclusolamoral.Yasabe:olvide,consumaydisfrute,ellemadelNuevoMundo.n

