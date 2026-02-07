Opinión
jordipuntì
Quincehorasenurgencias
Comomuchagente,últimamentehededicadounashorasdemividaamiraraunaseriedeHBO:ThePitt.Primeratemporada.ThePitteselnombrequerecibeunhospitalpúblicodePittsburgh,enEstadosUnidos,ylaseriemuestraloqueocurreduranteunajornadade15horas—unaporepisodio—ensusaladeurgencias.Noesunaideamuyoriginal.Juntoaabogadosydetectives,losmédicosformanlaSantísimaTrinidaddelasseriesdramáticasamericanas,ydehechoelprotagonistadeThePitt,NoahWyle,yaaparecíajuntoaGeorgeClooneyenlahistóricaUrgencias.Enestecaso,lonuevoysorprendenteeslamirada,máshiperrealista.Lavidaprivadadelosmédicosconsusconflictosamorosossoloseintuyeyloquedominasonloscasosmédicosqueseencuentranalatenderasuspacientes.Todoesmáscrudoydirecto,másenunprimerplano,ytanprontoasistimosalpartomilagrosodeunbebécomoalintentofataldereanimaraunaniñaquesehaahogadoenlapiscina,onossorprendelaviolenciadeunciudadanodoloridoquedesdehacehorasestáenlasaladeespera.
Elritmotrepidanteconelquesecombinanlasescenasyelatractivodeunospersonajesbiendefinidoscreaadicción,ynopuedesdejardesaberquévaapasar.Algoqueesunproblema,porquehacepocoHBOestrenólasegundatemporadadeThePitt,perolavasirviendoapequeñossorbos.Añosatrás,cuandolasplataformasempezaronadominarlaficcióntelevisiva,lonormaleraqueteofrecieranlatemporadaentera.Ahora,sinembargo,lamayoríahanvueltoalafórmuladeantesycuelganuncapítuloporsemana,supongoqueparaalargarlasuscripcióndesusclientes.Terminaelepisodioynosdejaenvilo.Losquecrecimosmirandoseriesentelevisión,revivimoseseritmopausadodelsigloXX,cuandoteníassietedíasparacomentarungirodelatrama,olvidartedeelloydenuevoimaginarquéocurriría.Ahora,conThePitt,heoptadoporunaalternativa:esperaréatenerlasegundatemporadaenterayentoncesmetragarétodoslosepisodiosenunfindesemana.Unacosaeselpandecadadía,yotraesepaquetedepatataschipsquenopuedesdejardecomer.n
Suscríbete para seguir leyendo
- Colas desde hace 80 años: el secreto de los churros que fascinan a A Coruña
- Otro temporal amenaza A Coruña: la borrasca 'Marta' ya acecha Galicia
- Arteixo autoriza la construcción de una nueva gasolinera automática en el polígono de Sabón
- Marta Ortega, con los Reyes, en la reunión del patronato de la Galería de las Colecciones Reales
- Un exjugador del Deportivo cuelga las botas y pasará a ser analista
- Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
- De sardinas a jerséis: la sorprendente transformación de un puesto en el mercado de Monte Alto
- 4-4 | El Benfica empaña la epopeya de un Liceo heroico