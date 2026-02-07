Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rosa, la coruñesa que hizo historia en PasapalabraMundial 2026: Riazor opta a un amistoso de EspañaUna de las churrerías más famosas de A Coruña cumple ocho décadasAtasco del albergue de peregrinos de A CoruñaOtro temporal: viene la borrasca 'Marta'
instagramlinkedin

Opinión

jordipuntì

Quincehorasenurgencias

Comomuchagente,últimamentehededicadounashorasdemividaamiraraunaseriedeHBO:ThePitt.Primeratemporada.ThePitteselnombrequerecibeunhospitalpúblicodePittsburgh,enEstadosUnidos,ylaseriemuestraloqueocurreduranteunajornadade15horas—unaporepisodio—ensusaladeurgencias.Noesunaideamuyoriginal.Juntoaabogadosydetectives,losmédicosformanlaSantísimaTrinidaddelasseriesdramáticasamericanas,ydehechoelprotagonistadeThePitt,NoahWyle,yaaparecíajuntoaGeorgeClooneyenlahistóricaUrgencias.Enestecaso,lonuevoysorprendenteeslamirada,máshiperrealista.Lavidaprivadadelosmédicosconsusconflictosamorosossoloseintuyeyloquedominasonloscasosmédicosqueseencuentranalatenderasuspacientes.Todoesmáscrudoydirecto,másenunprimerplano,ytanprontoasistimosalpartomilagrosodeunbebécomoalintentofataldereanimaraunaniñaquesehaahogadoenlapiscina,onossorprendelaviolenciadeunciudadanodoloridoquedesdehacehorasestáenlasaladeespera.

Elritmotrepidanteconelquesecombinanlasescenasyelatractivodeunospersonajesbiendefinidoscreaadicción,ynopuedesdejardesaberquévaapasar.Algoqueesunproblema,porquehacepocoHBOestrenólasegundatemporadadeThePitt,perolavasirviendoapequeñossorbos.Añosatrás,cuandolasplataformasempezaronadominarlaficcióntelevisiva,lonormaleraqueteofrecieranlatemporadaentera.Ahora,sinembargo,lamayoríahanvueltoalafórmuladeantesycuelganuncapítuloporsemana,supongoqueparaalargarlasuscripcióndesusclientes.Terminaelepisodioynosdejaenvilo.Losquecrecimosmirandoseriesentelevisión,revivimoseseritmopausadodelsigloXX,cuandoteníassietedíasparacomentarungirodelatrama,olvidartedeelloydenuevoimaginarquéocurriría.Ahora,conThePitt,heoptadoporunaalternativa:esperaréatenerlasegundatemporadaenterayentoncesmetragarétodoslosepisodiosenunfindesemana.Unacosaeselpandecadadía,yotraesepaquetedepatataschipsquenopuedesdejardecomer.n

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents