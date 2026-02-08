El Deportivo y la manía de ganar con lo justo

El Dépor y el deportivismo pega la oreja en la almohada con la ilusión de que la Primera División está más cerca. Que nadie ose quitarle ese anhelo, ese dulce sueño a quien no desfalleció en las malas, a quien ha tenido paciencia cuando era difícil encontrar el sosiego y la templanza. Pero esa grada ha visto muchas, más allá del fatalismo que le ha castigado en algunos momentos de su historia, y la nariz le sigue diciendo que así no le va a llegar. Sienta bien instalarse tercero, dormir a dos puntos del líder... Pero el Dépor, como equipo, continúa anclado. Este triunfo recuerda al del Ceuta con ese efecto placebo que luego se convirtió en ardor de estómago ante Castellón y Real Sociedad B. Mala sensación esa de volver a la casilla de salida, pero es mejor que le pille con el granero de los puntos lleno. Día sí y día también vence con lo justo, da vueltas sobre su propio eje. Vuelve a ganar tiempo, ojalá pronto gane también fútbol.