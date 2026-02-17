Obama y los extraterrestres

Buenos días, amigos y amigas. ¿Qué tal les ha sentado el Carnaval que hoy termina? Espero sinceramente que bien, ya sea por acción, si son ustedes amigos de las Carnestolendas, o por omisión, si en estos días optan por refugiarse de las multitudes y de las máscaras. Al fin y al cabo, en la diversidad está el gusto, con lo que es fantástico que existan diversas opciones de ocio y disfrute, pero también que uno pueda meterse de lleno en ellas o, por el contrario, escaparse de tales propuestas y buscar algo diferente... En cualquier caso, como les digo, espero que hayan sido días buenos para todos ustedes…

Y, mientras, la vida sigue. Continúan las barbaries y las barbaridades, los diferentes emprendimientos humanos en muy distintos lugares del globo y la vida cotidiana de cada cual. Sobre todo ello reflexionaba yo hace escasos días, en que dí con mis huesos en Barcelona de nuevo, una bonita ciudad que durante muchos años visité por lo menos dos veces al mes, y que ahora frecuento menos. Fue un viaje relámpago con parada no menos exprés en Zaragoza, hilvanando historias de amistades antiguas y cultivando apegos…

Hoy, sin embargo, no les hablaré ni de la amistad ni de la noble práctica de entender cómo se vive en otros lugares, aunque el pensar en sitios lejos de nosotros está de alguna manera relacionado con el tema que les propongo. Y es que hoy, a partir de la interesante y polémica respuesta de Barack Obama al periodista Brian Tyler Cohen sobre la creencia o no de este expresidente de los Estados Unidos sobre la existencia de extraterrestres, hablaremos de ellos. Allá vamos…

Y lo primero, explicar qué dijo Obama tan rompedor. La cuestión es que, preguntado de tal guisa, su respuesta fue «son reales, pero yo no los he visto». Y, teniendo el acceso privilegiado que tienen los inquilinos de la Casa Blanca sobre temas calificados como reservados, máximos secretos relacionados con la seguridad de ese país y la global, todas las especulaciones se dispararon… Pero concuerdo con él, ¿saben?, y creo que no hace falta haber sido presidente de los Estados Unidos para saber que, por simetría, es imposible que La Tierra sea el único planeta tocado por la Naturaleza para albergar cualquier forma de vida. Y es que hay un argumento mucho más sencillo para llegar a tal conclusión que los informes de la NASA o de la CIA: desde un punto de vista físico la simetría es siempre un factor crítico para entender muchas realidades, y es precisamente el apelar a esa simetría lo que nos desvela que, así como en un lugar singular —La Tierra— pudieron darse determinadas condiciones para una forma concreta de vida, es altamente improbable —o yo diría, directamente, imposible— que en la vasta inmensidad del Universo no haya podido darse un proceso similar, aunque probablemente con resultados muy diferentes. Quizá formas de vida muy distintas, entroncadas con realidades netamente dispares, pero vidas, a la postre. Y es que lo raro sería que, de una forma verdaderamente asimétrica, el nuestro fuese el único caso de existencia de vida, en un único punto entre miles y miles de millones posibles. ¡Eso sí que sería verdaderamente raro!

No olviden ustedes que La Tierra es un planeta medio correspondiente a un sistema planetario muy discreto, organizado en torno a una estrella tampoco demasiado sobresaliente de entre muchísimas, en la periferia de una galaxia tampoco demasiado notable, la Vía Láctea, que se estima contiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Pero si tienen en cuenta, además, que podría haber unos dos billones —sí, dos millones de millones— de galaxias en el Universo, ¿son conscientes ustedes de lo pretencioso que sería pensar que la vida, cualquier forma de vida, solamente podría haber sido producida en nuestro entorno? Y les reitero que esto, desde el punto de vista de la necesaria y probada simetría en los procesos de la Naturaleza, sería verdaderamente raro…

Con todo, las palabras de Obama son muy pertinentes. «¿Existen los extraterrestres? Pues los mismos son reales, aunque yo no los haya visto». Tiene sentido, sí. Aunque tengamos que tomar de una forma amplia tal aseveración, y no circunscribirnos a formas humanoides o siquiera a moléculas de la vida basadas en los mismos principios que aquellas que conocemos. Al fin y al cabo, igual que el Carbono tiene determinadas características que lo hacen apropiado para producir una química específica de los organismos vivos, el Silicio u otros elementos también podrían desempeñar ese papel. Quién sabe cómo podrían ser otras formas de vida o si, por las enormes distancias entre los cuerpos cósmicos, podrían siquiera coincidir alguna vez en el espacio y en el tiempo diferentes formas de ella…

O sea que es la simetría, queridos y queridas, la que nos demuestra que lo que ocurre aquí bien podría tener realidades especulares en otras partes del Universo. La misma simetría, por ejemplo, que nos da pistas inequívocas de que todos los cuerpos de revolución —lo más grande y lo más pequeño— son esféricos o cuasiesféricos —incluida La Tierra— porque es tal simetría la que organiza las interacciones implicadas en su posición relativa. Una simetría bella, inquietante y poderosa sobre, la que no cabe duda, está construida la realidad que nos contiene…

Concuerdo con Obama en que ¡habemus extraterrestres! Y, bueno, seguro que habrán visto a más de uno en los desfiles de «choqueiros» en estos días de Entroido… n