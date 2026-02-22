Opinión
Paulo Sexto Gantes
A importancia da cultura
O dereito á cultura é fundamental para construír sociedades inclusivas e equitativas. Máis aló de ser un luxo, a cultura impulsa a cohesión social, o desenvolvemento persoal, a preservación da identidade e o crecemento económico. Garantir o seu acceso universal reduce desigualdades, promove a diversidade e enriquece as nosas comunidades.
O dereito á cultura: unha porta á igualdade e o desenvolvemento humano.
A cultura é máis que unha manifestación artística, é unha ferramenta poderosa para o desenvolvemento social, económico e persoal. Recoñecer o dereito á cultura non só significa garantir o acceso a expresións culturais, senón tamén preservar as identidades e promover a diversidade. Este dereito é fundamental para construír sociedades equitativas, participativas e sostibles.
Garantir o dereito á cultura reduce desigualdades e fomenta a inclusión social. As expresións culturais permiten a comunidades marxinadas visibilizar as súas historias, valores e tradicións, promovendo o respecto mutuo e o entendemento entre diferentes grupos sociais.
A cultura é un piar da identidade individual e colectiva. Protexe a diversidade fronte aos procesos de globalización e asegura que as xeracións futuras poidan gozar dun patrimonio cultural rico e diverso.
A cultura é unha industria en crecemento, xeradora de emprego e turismo. Investir no acceso á cultura impulsa economías locais, especialmente en áreas rurais ou en procesos de transición económica.
O dereito á cultura non é un luxo, é unha necesidade. Promovelo significa avanzar cara a unha sociedade máis igualitaria, inclusiva e rica en diversidade. Ao garantir que todos teñan acceso ás expresións culturais, non só preservamos o pasado, senón que tamén construímos un futuro máis xusto e sostible.
Paulo Sexto Gantes é presidente da Asociación Veciñal e Cultural Oza, A Gaiteira, Os Castros
- Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas
- El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos
- 1-0 | El Deportivo le gana sufriendo al Eibar y con Yeremay expulsado
- La pasarela provisional entre las estaciones de buses y trenes de A Coruña abrirá el lunes 23 de febrero
- Eva Amaral: 'A Coruña es nuestra segunda casa y el lugar donde encontramos la paz
- La dueña de Coruña The Style Outlets gana 1.723 millones
- Paco Mivida (86 años), mito del Entroido en Oleiros: 'La gente ya no tira de retranca; es un arte que se está acabando
- Los 'therians', de momento, no llegan a A Coruña: 'Igual en unos años es algo normal