A importancia da cultura

O dereito á cultura é fundamental para construír sociedades inclusivas e equitativas. Máis aló de ser un luxo, a cultura impulsa a cohesión social, o desenvolvemento persoal, a preservación da identidade e o crecemento económico. Garantir o seu acceso universal reduce desigualdades, promove a diversidade e enriquece as nosas comunidades.

O dereito á cultura: unha porta á igualdade e o desenvolvemento humano.

A cultura é máis que unha manifestación artística, é unha ferramenta poderosa para o desenvolvemento social, económico e persoal. Recoñecer o dereito á cultura non só significa garantir o acceso a expresións culturais, senón tamén preservar as identidades e promover a diversidade. Este dereito é fundamental para construír sociedades equitativas, participativas e sostibles.

Garantir o dereito á cultura reduce desigualdades e fomenta a inclusión social. As expresións culturais permiten a comunidades marxinadas visibilizar as súas historias, valores e tradicións, promovendo o respecto mutuo e o entendemento entre diferentes grupos sociais.

A cultura é un piar da identidade individual e colectiva. Protexe a diversidade fronte aos procesos de globalización e asegura que as xeracións futuras poidan gozar dun patrimonio cultural rico e diverso.

A cultura é unha industria en crecemento, xeradora de emprego e turismo. Investir no acceso á cultura impulsa economías locais, especialmente en áreas rurais ou en procesos de transición económica.

O dereito á cultura non é un luxo, é unha necesidade. Promovelo significa avanzar cara a unha sociedade máis igualitaria, inclusiva e rica en diversidade. Ao garantir que todos teñan acceso ás expresións culturais, non só preservamos o pasado, senón que tamén construímos un futuro máis xusto e sostible.

Paulo Sexto Gantes é presidente da Asociación Veciñal e Cultural Oza, A Gaiteira, Os Castros

