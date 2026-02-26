Si la historia del Deportivo se pudiese respirar...

Uno de los privilegios de haber preparado hace más de una década 110% Branquiazul, libro histórico que entregó LA OPINIÓN a sus lectores, fue sentir de primera mano la historia del Dépor, la emoción que generan el club y A Coruña en la voz de personas que llevan décadas sin pisar esta península atlántica. Una tarde tocó visitar un piso del Ensanche de A Coruña, donde en teoría se encontraba la equipación del primer portero de la historia del Dépor. De repente, tras pasar por la plancha, la prenda estaba encima de la mesa. Parecía irreal tal manto sagrado, que fuese cierta su existencia tras más de un siglo. Casi tanto como la devoción con la que hablaba Salvador Fojón hijo, ya fallecido, y la minuciosidad y la delicadeza con la que trataba la prenda, el legado de su padre. Un regalo vivir aquella atmósfera. Como si la historia pudiese calar, respirarse. Salvador no debió darle en su vida muchas patadas a un balón, no sabría mucho de fútbol, pero el Dépor le debe muchísimo. Ahora la prenda está en su nueva casa, la de todos.