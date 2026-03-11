Dos Estados militaristas liderados por peligrosos psicópatas

Israel y Estados Unidos son dos Estados desde su misma creación «militaristas», además de guiados actualmente por peligrosos «psicópatas».

Creo que no pueden definirse mejor a esos dos países agresores de Irán y de todo lo que haga falta de como lo ha hecho el profesor de economía de la universidad de Columbia y asesor de la ONU Jeffrey Sachs.

Y si hay hoy algún personaje a quien podría aplicarse el calificativo de «nuevo Hitler» no es, como dice la propaganda de la OTAN, el ruso Vladímir Putin, sino el genocida Benjamín Netanyahu, además del cómplice de sus crímenes Donald Trump.

Con la importante diferencia, con respecto a la época del Führer, de que los países que gobiernan esos dos «criminales de guerra, según la definición del tribunal de Nuremberg, están en posesión de la bomba nuclear y podrían precipitar al mundo en una catástrofe de ese tipo.

De ahí que a uno, que asistió en los años ochenta desde la atalaya alemana a las masivas manifestaciones en ese país entonces dividido contra la guerra y contra el armamento nuclear, le sorprenda a la vez que repugne que la principal preocupación hoy de muchos ciudadanos sean los mercados, la inflación y la situación de las bolsas.

¿Hemos normalizado ya en todo el Occidente colectivo el genocidio, el más absoluto desprecio del orden internacional, incluso de aquel que decían «basado en reglas», que eran sólo las de EEUU y que este país además violaba cuando le daba la gana? ¿Estamos anestesiados por culpa de tanta y tan desmovilizadora propagada?

En las manifestaciones feministas que hubo el otro día en varias ciudades de nuestro país se gritó, es cierto, «No a la guerra», repitiendo la consigna, no por oportunista menos válida, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero todo ello es claramente insuficiente y uno duda de que tenga además continuidad.

Está el mundo hoy sometido al capricho de un solo hombre, profundamente ignorante y desequilibrado, que miente y se contradice sin el mínimo pudor y a quien la muerte de miles de personas, siempre que no sean blancas, no parece importarle demasiado.

Un hombre ante quien los mediocres líderes europeos y el abominable secretario general de la OTAN se han comportado tantas veces en el pasado como serviles sicofantas, riéndoles las más que dudosas gracias.

Hasta que amenazó con quedarse con el territorio insular de un país de la UE y para colmo fidelísimo aliado de la OTAN. Sólo entonces se atrevieron aquéllos a plantarle cara.

Resulta vomitivo que la reacción de la mayoría de los líderes europeos frente a la guerra contra un Estado soberano, nos guste o no su «régimen», como es Irán, sea acusar únicamente al agredido y no al agresor, como ha hecho la presidenta de la Comisión Europea y exministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen.

O enviar, como a su vez ha hecho el presidente francés, Emmanuel Macron, una fuerza naval a Chipre, escoltada por buques de otros países, entre ellos España, en defensa supuestamente de esa isla, donde el Reino Unido tiene dos importantes bases militares que utiliza junto a Estados Unidos para ayudar a Israel en sus campañas genocidas.