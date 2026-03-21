La Declaración de Alcalá: un blindaje ético para el periodismo

Alcalá de Henares, cuna de Cervantes y símbolo de la unión cultural entre dos orillas, ha sido el escenario elegido por los editores de medios de comunicación de la Unión Europea y América Latina, bajo el auspicio de EditoRed, para fijar una postura histórica con el objetivo de analizar y celebrar la vitalidad y el alcance del español en el siglo XXI, y de salvaguardar la esencia ética del periodismo en un momento donde la tecnología parece desbordar las capacidades de asimilación. La conclusión, titulada Declaración de Alcalá de Henares es, por tanto, un manifiesto de resistencia, un código deontológico y una hoja de ruta necesaria ante la transformación sistémica que vivimos.

Con el Instituto Cervantes y su director, Luis García Montero, como anfitriones esenciales, además de la Alcaldía de la Ciudad, la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España —el ministro José Manuel Albares clausuró el encuentro— y el Xacobeo, el Congreso se ha erigido en un espacio común de soberanía informativa que ha servido de marco para presentar este decálogo estratégico. En él, los editores reclaman un espacio de dignidad para el pensamiento humano frente a la automatización. La primera premisa es clara: la primacía del concepto sobre la herramienta. El valor del periodismo no reside en la velocidad del procesamiento, sino en la integridad de quien firma y en la soberanía del criterio humano.

La Declaración aborda con firmeza el reto de la Inteligencia Artificial. No se trata solo de innovación, sino de justicia. EditoRed exige el respeto absoluto a la propiedad intelectual y una remuneración justa por el uso de contenidos en el entrenamiento de modelos de IA. Irene Lanzaco, directora general de la Asociación de Medios de Información (AMI), dedicó su intervención a explicar la sentencia histórica en el Juzgado de lo Mercantil que condena a Meta, la matriz de Facebook e Instagram, a indemnizar con 550 millones de euros a 87 medios de comunicación y agencias de prensa españoles por haber competido de manera desleal durante años. Sin la protección del trabajo de periodistas, fotógrafos y cámaras, la industria queda desarmada frente al hábito de ignorar la autoría. A esto se suma la urgencia de proteger la soberanía lingüística del español y el portugués frente a los sesgos anglocéntricos que dominan el entorno digital.

Uno de los puntos más críticos de este documento es la denuncia sobre la opacidad del capital. En un ecosistema donde proliferan plataformas de financiamiento incierto, blindar las redacciones frente a intereses ajenos a la ética es una prioridad democrática. El editor recupera aquí su papel fundamental como garante de la noticia y validador último. Frente a las «hallucinatio» o alucinaciones de los sistemas automatizados, el juicio humano y profesional se erige como la única barrera eficaz contra la desinformación.

El documento de EditoRed, que agrupa a editores y directores de más de 30 países americanos y europeos que representan a medios con una audiencia potencial de 450 millones de personas, manifiesta su compromiso para defender la seguridad física de los profesionales y construir una economía de la fidelidad. Superar la tiranía del clic supone apostar por comunidades de lectores basadas en la lealtad y el contraste de datos. Sin una prensa libre e independiente, la capacidad crítica de la ciudadanía se debilita. En Alcalá de Henares, los editores han recordado al mundo que la comunicación es, por encima de todo, un servicio público estratégico para la salud de las democracias.

Este encuentro trasciende la mera retórica para convertirse en un compromiso de vigilancia permanente sobre la verdad. La Declaración de Alcalá no solo reclama derechos económicos, sino que reafirma el deber social de la prensa como contrapoder necesario en un siglo XXI asediado por la confusión informativa. Al establecer un frente unido entre Europa y América Latina, se consolida una red de protección para el oficio que garantiza que, más allá de los algoritmos, siempre habrá una mirada humana capaz de discernir la realidad y de otorgarle el contexto que la máquina nunca podrá comprender. Estamos ante unas reflexiones que serán elevadas a organismos internacionales y gobiernos de los Estados.