Oda al Proceso 

Cada día nos despertamos con un nuevo logro de la Inteligencia Artificial: Gemini redacta contratos legales que superarían con nota un examen de abogacía; Claude Code detecta vulnerabilidades antes de que el programador termine su café; Midjourney crea portadas dignas de galería en cuestión de segundos; Sora genera escenas cinematográficas foto-realistas a partir de una simple frase; ChatGPT explica física cuántica con paciencia pedagógica o compone sonetos al estilo de Quevedo; AlphaFold predice la estructura de proteínas con una precisión que redefine la biología... la lista parece alargarse cada semana y aunque los nombres de los sistemas cambien, el mensaje es similar: la Inteligencia Artificial vuelve a superarse y, por ende, a superarnos.

La Inteligencia Artificial está diseñada para optimizar el resultado, algo que, sin duda, está consiguiendo, relegando el proceso a una caja negra de cálculos internos (opaca, casi mágica) que se ejecutan sin nuestra participación.

Para los humanos, sin embargo, el proceso es la clave, porque es en el proceso donde ocurre todo lo importante. Aprendemos en el proceso. Nos equivocamos, rectificamos y volvemos a intentar en el proceso. Descubrimos nuestras limitaciones en el proceso. El resultado es, de hecho, el efecto secundario, la cristalización de un largo recorrido. Cuando reducimos la experiencia humana al resultado, amputamos la parte que realmente nos transforma. Por ello, lo verdaderamente peligroso no es que las máquinas hagan las cosas mejor que nosotros, sino que dejemos de hacerlas.

Al delegar de manera sistemática la escritura, la programación, el diseño, la composición, la reflexión o incluso las relaciones humanas… externalizamos las tareas, sin duda, pero también estamos renunciando al privilegio del proceso. Y con él, a la posibilidad de crecer a través de la práctica.

Ningún artista definiría el arte como simplemente la obra final. La pintura colgada en el museo no agota el arte. El arte es la intención que la precede, el conflicto que la motiva, el contexto en el que se desarrolla, las decisiones tomadas y descartadas, el mensaje que transmite, las capas ocultas bajo la superficie. Es el diálogo interior del creador, su lucha con la forma y su búsqueda de sentido. Es, en suma, el proceso, que queda plasmado en la obra. Como sabiamente dijo Picasso, "que la inspiración me encuentre trabajando".

Cuando un sistema de IA genera una imagen perfecta en segundos, el resultado puede ser visualmente impecable. Pero ¿dónde está la duda? ¿Dónde está la vacilación que obliga a replantear una idea? ¿Dónde está el aprendizaje que surge de repetir un trazo una y otra vez?

Algo similar sucede con la escritura. Escribir un ensayo no consiste sólo en producir un texto coherente. Consiste en ordenar las ideas, traducir conceptos abstractos a palabras, plasmar lo intangible en una página en blanco, detectar contradicciones y enfrentarse a preguntas difíciles. Si la respuesta aparece antes de que hayamos recorrido ese camino, obtenemos el resultado sin haber atravesado la experiencia. Es como llegar a la cima de una montaña en helicóptero: la vista es espectacular, pero el cuerpo no ha aprendido nada del ascenso.

Además, el proceso nos da algo que ningún resultado puede ofrecernos: criterio. El criterio nace de la fricción, de la comparación, del ensayo y error. Sin proceso, no hay memoria muscular intelectual. No hay intuición formada. No hay identidad profesional ni artística. Hay, en el mejor de los casos, consumo eficiente de soluciones.

Archivo - Imagen de recurso de inteligencia artificial (IA). / INDRA - Archivo

Cuanto más poderosos son los resultados que nos ofrece la Inteligencia Artificial, mayor es la tentación de evadir el proceso. ¿Para qué invertir horas en un borrador si puedo obtener una versión pulida en segundos? ¿Para qué practicar una técnica si puedo generar el efecto final con un prompt bien formulado? La eficiencia se convierte en el argumento, y el proceso parece una pérdida de tiempo.

Pero el proceso nunca es una pérdida de tiempo para quien lo transita. Es un espacio de construcción interior. Incluso cuando el resultado es mediocre, el aprendizaje puede ser profundo. Incluso cuando la obra no trasciende, su creador ha cambiado.

Reivindicar el proceso no implica rechazar la tecnología. Implica usarla sin abdicar de nuestra parte activa. Significa entender que la IA puede ser herramienta, pero no un sustituto de la experiencia humana de hacer. Porque hacer -con torpeza, con lentitud, con dudas o con dificultad- es lo que nos hace crecer.

El resultado deslumbra. El proceso transforma. Y si algo deberíamos proteger en esta era de automatización creciente es nuestro derecho a atravesar procesos. A aprender equivocándonos, a explorar, a crear no sólo obras, sino versiones más conscientes de nosotros mismos. Por ello es preocupante el descenso en ofertas laborales para jóvenes recién graduados. Parece que las empresas buscan resultados rápidos, sacrificando la formación y olvidando que, sin dar oportunidades de atravesar el proceso, ni se forma al talento ni se construyen los cimientos para la próxima generación.

Quizás encontramos un hilo de esperanza en el ajedrez. Desde hace décadas, el mejor jugador de ajedrez es un programa de IA. Sin embargo, ello no impide que haya miles de personas que dedican su vida a este milenario juego y, que en muchos casos, aprovechen la IA para mejorar sus habilidades, no para reemplazarlas.

Aunque sintamos que el riesgo está en que la Inteligencia Artificial alcance resultados sobrehumanos, un riesgo aún mayor es que, fascinados por esos resultados, olvidemos que lo que nos hace humanos no es el resultado, sino el camino recorrido. Sin personas defendiendo y cultivando el proceso, no hay ni habrá progreso.