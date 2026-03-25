Opinión
Me ofendes, Uclés
No sé si es esa sonrisa tozuda (cada vez más cansada), su aparente voluntad de ser feliz o su insistencia en mostrarse como un buen tipo. Me importa poco si lo es o no. Desde la distancia del desconocimiento, le agradezco que no construya su imagen sobre la ruindad y las injurias. Algo similar deben pensar las personas que abarrotan su peregrinaje por todo el país: presentaciones, conferencias, diálogos y ahora toco el acordeón y ahora te canto. Lo que haga falta. Y, a pesar de tanta sobrerrepresentación, David Uclés parece el tipo con el que compartirías unas tapas e intuyes que pasarías un buen rato. Y eso, en la era de los canallas, en la de los tipos duros que reparten desplantes, es una agradable e insólita rareza.
Uclés es exhibicionista, sí. Muestra su vida y su pensamiento sin cortapisas y ha convertido su imagen en una marca única y reconocible. ¿No es eso lo que buscan desesperadamente una legión de creadores culturales, empresarios, periodistas, influencers y demás especies sociales? ¿No es eso lo que premia el mercado? Nos guste o no, el mercado somos todos. Y resulta que eso es lo que quiere la mayoría.
No son las críticas literarias las que sorprenden del fenómeno Uclés, sino la cantidad de ofendidos que se han sumado a su lapidación. Algunos de derechas (y muchos ultras) porque el escritor es declaradamente (y cabalmente) de izquierdas. Algunos ultranacionalistas catalanes, porque llevan fatal sus loas a la literatura catalana, rollo quita tus sucias manos de mi Rodoreda. Otros, porque se declaran huestes del veterano capitán de los tercios de Flandes y a nuestro héroe ningún mequetrefe le da la espalda. Otros, porque … yo qué sé. ¿Envidia? ¿Cinismo? ¿Matonismo? Algunas críticas tienen tan poco sentido que resultan ridículas.
Uclés tiene talento y parece sobrado de determinación y voluntad, aunque su imagen también está forjada en la exposición de su fragilidad. Quizá es eso. Al fin, la reacción alérgica que provoca en algunos solo desnuda su propia condición.
Suscríbete para seguir leyendo
- El paraíso de las gangas aterriza en Agrela: stock de Amazon y electrodomésticos desde 10 euros a partir del 28 de marzo
- A Coruña se prepara para siete días de complicaciones en la movilidad
- Inditex duplica el presupuesto de su nuevo comedor de Arteixo y eleva la inversión a 28,4 millones de euros
- ¿Adiós a los atascos de A Coruña? El mapa del metro viral con paradas en Arteixo, el aeropuerto y Oleiros
- Inditex, Mango, Primark y H&M pactan una subida de sueldos y menos jornada tras tres años de bloqueo: Estas son las mejoras
- Un conocido local de A Coruña suma por primera vez un Solete de Repsol como 'lugar que recomendarías a un amigo
- Estos son los dos colegios de A Coruña que Forbes sitúa entre los 100 mejores de España
- Una pontevedresa estrena el primer centro de yoga y pilates con máquinas en Arteixo: 'A los 17 descubrí que esto era lo mío