Un pozo de llamadas basura.

La organización no gubernamental de médicos que trabajan en zonas de guerra con la que colaboro me llama recurrentemente para que aumente mi aportación anual. Hace dos décadas que les apoyo y he actualizado el desembolso en lo que me permite mi economía. Unos años atrás tuve una larga y tensa conversación con una comercial que acabó en ultimátum: yo tengo vuestra dirección y si me toca la lotería seréis los primeros en saberlo, pero si me volvéis a contactar me daré de baja. Me aseguró que iba a poner un asterisco junto a mi nombre, con el aviso de no molestar, mas no. Lo siguen haciendo, este año también. Una docena de llamadas colgadas y en la undécima otro intercambio de pareceres hostil y estresante. Yo no me quiero pelear con gente que va a ayudar a sitios bombardeados por gentuzas sin escrúpulos, que asisten partos en tiendas de campaña con un frío de perros y sacan adelante a niños desnutridos. Les respeto y les admiro. Me siento mala persona por no disponer de más dinero, pero sobre todo por odiar a los teleoperadores que dicen representarles. Para mí, una llamada indeseada es tan invasiva si la hacen ellos como si procede de una empresa de telefonía o de una energética trucha.

El Defensor del Pueblo acaba de emitir un informe en el que reclama que se aclaren conceptos y competencias en la normativa sobre llamadas comerciales, una turra que provoca miles de quejas de los ciudadanos a su institución. Señala la voz que clama en el desierto, Ángel Gabilondo, que las listas de exclusión de este tipo de mercadotecnia no se respetan, y que se desconoce el alcance de la reciente regulación aprobada en diciembre. Ya se lo digo yo: ningún alcance en mi teléfono. La tecnología disponible para el asedio a los incautos avanza mucho más rápido que las medidas protectoras para evitar a los intrusos. No sé si las amenazas de multas de hasta seis millones de euros del Gobierno a las eléctricas que practiquen el spam no les llegan, pero sus odiosas prácticas persisten. Te puedes pasar el día bloqueando contactos, que no sirve de nada. Tampoco, como explican los expertos, les disuade que no respondas, pues su tecnología les permite averiguar que la línea sigue activa e insisten, o trafican con los datos. Las compañías telefónicas han encontrado un nuevo servicio que ponen a disposición del cliente, el bloqueo automático de números fraudulentos y el aviso del spam. La mía asegura que el año pasado apartó de nuestras orejas 190 millones de llamadas, una detrás de otra, qué horror. También los propios aparatos incorporan funciones de silenciar y mandar a una carpeta aparte todos los intentos procedentes de números ajenos a los contactos. El resultado de todos esos filtros se resume en una nueva tarea para el usuario, la de comprobar si alguna llamada importante (médicos, servicios de reparaciones, amigos de amigos, etc.) se ha ido por el sumidero con tanto escudo protector. El teléfono como instrumento de comunicación inutilizado y convertido en un mero soporte para las aplicaciones.

Una de las más útiles que he conocido últimamente está pensada para alejar a personas mayores o más vulnerables de las llamadas tramposas. Se forma un grupo y permite a sus miembros cortar las comunicaciones del prójimo si se advierte que procede de un número desconocido y se sospecha que se trata de un pufo. Una obligación más que añadir al bucle, ya pasamos más tiempo evitando llamadas que haciéndolas.