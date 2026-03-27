Matías Vallés

Sánchez perderá las elecciones españolas y ganará a continuación las estadounidenses

El periodista Matías Vallés, adjunto a la dirección de Diario de Mallorca, realiza cada semana un análisis irónico de la actualidad. En esta entrega centra su videoanálisis en la futura carrera política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Hay un lugar donde Sánchez ocupa más espacio que en España, y se llama Estados Unidos. Con la ventaja de que en su país natal, Sánchez no gusta a las derechas ni a las izquierdas. En cambio, en América agrada a los progresistas, pero sobre todo apasiona a los conservadores traicionados por la guerra de Trump".