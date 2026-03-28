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Opinión

Amador Menéndez Velázquez

Amador Menéndez Velázquez

Biofotovoltaica

La investigación en energías limpias ha impulsado el desarrollo de una innovadora tecnología que utiliza algas para generar electricidad a partir de la luz solar. A diferencia de los paneles fotovoltaicos convencionales, basados en silicio, estos sistemas recurren a organismos como las algas, aprovechando sus capacidades fotosintéticas inherentes. Este enfoque no solo reduce la dependencia del silicio, sino que también abre la puerta a soluciones más ecológicas.

Uno de los principales cuellos de botella de esta prometedora tecnología es su eficiencia, aún limitada en la actualidad. Para mejorar su rendimiento, diversos equipos científicos trabajan con algas modificadas genéticamente. Aunque todavía se encuentra en fase experimental, esta tecnología podría convertirse en una alternativa para avanzar hacia un modelo energético más sostenible.

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