La fiesta del deporte coruñés

El pasado jueves, el centro Ágora acogió la VIII Gala do deporte da Coruña e a súa comarca, organizada por LA OPINIÓN A CORUÑA y patrocinada por el Concello y que se ha convertido en una muestra de reconocimiento al excepcional momento que atraviesa un gran número de disciplinas deportivas en la ciudad y su área metropolitana. El evento congregó a más de 300 personas y se convirtió en una celebración no solo de los éxitos individuales y colectivos de los nominados y premiados, sino también en una reivindicación de los valores que transmite el deporte de base y su aportación a la construcción del tejido social.

En unos tiempos en los que se cuestiona a las nuevas generaciones por una supuesta falta de valores e individualismo azuzadas por el auge de unas redes sociales que han aislado a los ciudadanos en lugar de unirlos, la citada gala evidenció la aportación realizada por el deporte como guía ética. La cultura del esfuerzo, la valentía de no rendirse ante los retos y desafíos y la fe en el trabajo a largo plazo y la paciencia en tiempos de inmediatez construyen pilares sobre los que edificar ciudadanos y ciudadanas con mayor capacidad de resiliencia y elevar la aportación de solidaridad a nuestra comunidad.

Porque el deporte se basa, principalmente, en eso: en el compañerismo, en el esfuerzo, en superar las metas que se fija cada uno y en comprender que de los fracasos se aprende y que suelen ser esos momentos de derrota más habituales que los éxitos.

La VIII Gala do deporte da Coruña e a súa comarca también evidenció la óptica plural con la que LA OPINIÓN observa el deporte, con premiados y nominados desde múltiples disciplinas, como patinaje, balonmano, piragüismo, tiro, baloncesto, hockey…

Los principales ganadores del evento fueron Airi Rodríguez, Carlos Martínez y Jacobo Garrido, en el terreno individual, y OAR y CPA Maxia, en el colectivo, mostrando la citada panoplia de disciplinas destacadas en la gala. Además, los momentos más emotivos de la noche tuvieron como nombres propios a los ya fallecidos Jonathan Sobrino y Margarita Miguélez, mientras que el toque nostálgico e histórico lo pusieron los galardones a Carlos Gil, leyenda del Liceo, y a Augusto César Lendoiro, que también contribuyó a los éxitos del equipo liceísta, pero que es el nombre asociado a la etapa gloriosa del Deportivo.

La gran cita anual del deporte coruñés demostró que en esta ciudad conviven campeones mundiales, de Europa y de España, grandes figuras en disciplinas alejadas de los grandes titulares y a cuyo trabajo tratamos de dar visibilidad desde LA OPINIÓN no solo con este tipo de actos, sino también con un espacio en nuestras páginas y web.

La escuela, pero también los clubes deportivos, contribuyen a formar a niños y niñas en valores de deportividad, por lo que urge no olvidar nunca el apoyo necesario para que la ciudad siga experimentando momentos tan excepcionales como los que está viviendo. La VIII Gala do deporte coruñés e a súa comarca así lo atestigua.