Opinión
Rectificación de Carlos Flores Juberías
Respecto a la noticia publicada en fecha 28 de marzo de 2026 de título "Eutanasia: más polémica que una violación".
Es falso de toda falsedad que los diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso no guarden minutos de silencio ni recen por las víctimas de la violencia contra la mujer. Como acreditan las imágenes proporcionadas por los servicios audiovisuales del Congreso de los Diputados, sus miembros –y entre ellos, el diputado por Valencia D. Carlos Flores Juberías– observan escrupulosa y respetuosamente todos los minutos de silencio que la Presidencia de la cámara tiene a bien convocar al inicio de los plenos cada vez que una mujer es asesinada, y aquellos que son creyentes aprovechan el mismo para rezar una oración y encomendar su alma.
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