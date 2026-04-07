El 14 de noviembre de 2002 entró en vigor la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente, cuyo artículo 11 recoge el documento de instrucciones previas por el que «una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo».

En ese documento, que según la comunidad autónoma recibe diferentes nombres, declaración de voluntades anticipadas, testamento vital, «el otorgante», es decir, quien lo firma, «puede designar, además, un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento», siendo cada servicio de salud el encargado de garantizarlo.

Tras toda esta retahíla legal y administrativa, confieso que desconocía la existencia de ese procedimiento hasta que hace unos años una amiga me contó que iba a hacerlo, voy a firmar el testamento vital, me dijo. Tenemos, ambas, un largo historial de convivencia con la enfermedad y hemos presenciado el padecimiento extremo, insoportable, de seres queridos que fallecieron después de una lenta e insoportable agonía. Y por eso defendemos, las dos, el derecho a morir dignamente, tan fundamental como todos los que recoge la Constitución y garantizado en España desde el 25 de junio de 2021.

De ahí que unos días atrás mi amiga modificara su documento de voluntades previas para incorporar «su voluntad de acogerse a la prestación de ayuda para morir (eutanasia)» en aquellas circunstancias en las que «no se encuentre en pleno uso de sus facultades, ni pueda prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente para realizar sus solicitudes».

Leo, en el documento que ella misma me pasa, lo comparte conmigo, pues la amistad, el amor, es sobre todo eso, complicidad en las decisiones más difíciles, apoyo y respeto en esos momentos, las «instrucciones adicionales»: «Es mi voluntad evitar todo tipo de sufrimiento y morir de forma rápida e indolora de acuerdo a las buenas prácticas médicas». Y pienso en mis padres, en sus muertes, y en todo el dolor que se les podría haber evitado.

Es entonces, movida por ese recuerdo, sus rostros deformados por el sufrimiento, desprovistos ya de vida y sin embargo viviendo, cuando decido iniciar los trámites para solicitar el documento de instrucciones previas, donde manifestaré «mi voluntad de acogerme a la normativa vigente en materia de eutanasia». Miro la fecha. Es 28 de marzo. Hace 85 años, Virginia Woolf se suicidó adentrándose en el río Ouse con los bolsillos de su abrigo llenos de piedras.

«Si alguien hubiera podido salvarme, habrías sido tú. Ya no me queda nada, salvo la certeza de tu bondad. No puedo seguir estropeándote la vida. No creo que dos personas pudieran ser más felices que nosotros», le escribió a su marido Leonard en una carta que dejó en la repisa de la chimenea de la casa de campo en la que llevaban unos meses viviendo, lejos de Londres y de las bombas, instalados en «la agradable monotonía de vivir».