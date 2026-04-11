Leyma - Obradoiro: sí eran más ricos, no más elegantes

Dídac Cuevas, quien ha tenido que acumular quintales de autoestima para que su talento aflorase por encima de su estatura, le puso la cara al derbi. «Sí, ellos son los más guapos, los más listos, los que más dinero tienen...», dijo en la TVG. Tenía razón. Son todo eso, pero no eran los más respetuosos, no lo son. Fue un derbi de altísimo nivel en la grada y en la pista. Aplauso para esas aficiones que supieron convivir. El Obradoiro no dejó correr al Leyma, hizo mucho y bien, demasiado. Los colegiados también le echaron una mano con una doble vara de medir en momentos que inclinan un partido. Pero el equipo santiagués ganó, sinceramente, porque puso más talento en la pista, porque tenía más puntos en las manos, más alternativas de juego. Cada vez que han tenido una lesión, no han escatimado en el relevo, han ido a buscarlo con el bolsillo lleno, a pesar de que se han oído quejas continuas de Diego Epifanio. Correcto, lícito. Cuando no apareció Westermann, lo hicieron Munnings o un inconmensurable Brito. Y hasta tuvieron a recaudo a Yunio Barrueta, quien fue inteligente en la pista, jugando al poste, no tanto fuera de ella. Nada nuevo. Podría ser una leyenda del Leyma, aunque se hubiese marchado aduciendo unas razones que luego eran otras. Pero él vive los momentos como se tira los triples, sin pensar mucho. Sergi Quintela y Goran Huskic quisieron ser protagonistas en esa traca final en la que debían querer ajustar alguna cuenta.

El Leyma se irá al play off y solo el futuro dirá si en unos meses estará de vuelta a la ACB. Más allá de que hubo deficiencias en el juego y que se echó de menos a figuras como Jorgensen, esta derrota le dignifica porque ha llevado al límite esta temporada y en los dos partidos a un equipo que juega con mejores cartas.