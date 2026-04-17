«Un puñado de tiranos»

Esto es lo que ha dicho el papa en Yaundé, o camino de África. No creo en los gobiernos inspirados en las, por supuesto, legítimas creencias de la gente, cualesquiera que sean. No creo en el poder inspirado por un dios, ni por los dioses en general, porque, si existen, ya tienen bastante con lo suyo. Si hay un dios por ahí, ha de estar harto de cómo van las cosas aquí abajo. Pero sí creo en quien, aunque sea en voz baja, es muy capaz de señalar las injusticias.

Lo de rey por la gracia de Dios (o caudillo, claro), ya es viejo y obsoleto, y ridículo, afortunadamente. Sólo me gusta la materia de Bretaña, porque inspiró mucho arte alrededor. No hay gobiernos mágicos que me interesen, como no sean los de visionarios magníficos, que casi siempre acabaron mal, claro, o los de algunos políticos, siempre los hay (aunque parezca que no), con poca ambición propia y mucha ambición a favor de su pueblo. No creo en teocracias ni en gobernantes que juntan sus manos para la galería (y para las redes sociales) en propagandística oración, mientras vuelan sus propios misiles sobre la pobre inocencia de la gente. Lo siento, pero no. Que estemos comulgando con todo esto a estas alturas de la película me parece surrealista.

Pero la cosa continúa, provocando vergüenza ajena. Al lado de la guerra física, y quién sabe si química, se ha desatado también una guerra de memes, mucho más inocua, pero reveladora de cómo están las cabezas. Trump parece que manda tuits, o como se llamen ahora, a las tantas de la madrugada, y yo creo que este señor debería dormir. Pónganle un poco de valeriana. Aunque seguramente eso no vaya a mejorar las cosas, pero nos evitaría tanto sonrojo.

Amo la sátira política (Irán contrataca también en ese campo), pero no si tiene ese aire cuñadesco y de fiesta de graduación pasada de birras, como la falsa imagen del Cristo curando a los leprosos diseñada por IA, que sólo espero de la IA que su utilidad no se quede ahí. Esto sí que es, directamente, el timo de la estampita. Y dan ganas de salir en estampida. Ahíto de deseos de poder, y mira que poder no le falta, como no le faltan dorados en el despachito oval, Trump se disfraza de todo, papa incluido, con la misma facilidad que convierte Gaza en un resort de vacaciones. Todo es más fácil con la IA. Más complicado va a ser levantar los escombros y los cuerpos de los muertos.

En un giro impredecible de los acontecimientos, como se decía en aquella serie (o quizás no tan impredecible), Trump ha terminado enfrentado con el mismísimo papa, quizás porque no le han nombrado papa a él, de la misma forma que no le dieron el Nobel de la Paz (salvo en aquella ceremonia fake, de infelice recordación, tan falsa como un estuco pintado de oro). Ay, Donald. Que el poder no es tan divino como pensabas. Todo tiene un límite.

Eso sí, me aseguran que Trump no da puntada sin hilo, aunque lo suyo se parezca tanto al caos, y que intenta ganarse adeptos en su país con las estampitas de marras, mayormente entre las comunidades religiosas. De momento ha conseguido que los católicos se irriten. Provocando el estupor y el desconcierto absoluto entre los que lo defendían. Y resulta que el papa no se doblega ni un ápice ante su guerra santa, esa que proclama el inefable Pete Hegseth. Su competencia con Vance, Trump y Musk (más calladito ahora, quizás por cosas del negocio) a la hora de hacer análisis ridículos de la realidad global es todo un espectáculo. Hegseth vende que esto es una nueva cruzada. Una cruzada divina de la muerte, claro, con Trump de semidiós y tal, repartiendo estampitas y misiles, sombra aquí y sombra allá.

“El mundo está siendo devastado por un grupo de tiranos”, dice el papa. Sí, esos viejos que se odian y mandan a los jóvenes pobres a luchar y a morir.