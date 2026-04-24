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Rajoy asegura que Bárcenas le votó

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Matías Vallés

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Mariano Rajoy ha encontrado el argumento decisivo para neutralizar las duras acusaciones que Bárcenas ha vertido sobre su figura. Según el expresidente del Gobierno, el guardián de los dineros del PP le votó en las elecciones frustradas de 2004 y 2008, así como en la triunfal de 2011, con una constancia que no se hubiera producido si sospechara de su comportamiento.

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