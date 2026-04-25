Opinión
Un pez frente al espejo
La «prueba del espejo» es un experimento que evalúa si un animal puede reconocerse en su propio reflejo ante el cristal. Fue propuesta en 1970 por Gordon Gallup, inspirándose en ideas de Charles Darwin. En humanos, esta capacidad aparece hacia los dos años de edad, ya que antes los niños creen ver a otro individuo.
Durante años se pensó que solo especies muy inteligentes, como delfines, grandes simios, elefantes o urracas, superaban esta prueba. Sin embargo, investigaciones realizadas hace unos años mostraron que el pez limpiador también reacciona ante el espejo de forma compatible con el autorreconocimiento.
Tras diversos estudios posteriores, estos resultados han sido reafirmados, lo que apunta a que este pequeño pez podría poseer habilidades cognitivas más complejas de lo que se creía anteriormente.
- La pastelera que revoluciona A Coruña con sus tartas artesanales para Zara: 'No tengo moldes, solo uso mis manos
- Los dueños del restaurante Fu abrirán un buffet libre en A Coruña para comer desde el desayuno hasta la cena
- El Último de la Fila traslada su concierto de A Coruña a Santiago por el veto municipal al estadio Riazor
- Nueva vida para el concesionario Conde Medín: el Concello presentará proyecto para dedicarlo a 'equipamientos públicos' en el segundo semestre de 2026
- El aumento de la mano de obra y el hormigón reduce el tamaño de los edificios de los nuevos platós de la Ciudad de las TIC, en A Coruña
- La desconocida terraza de A Zapateira para ver A Coruña como nunca antes: un 'skyline' de infarto para disfrutar con churrasco y un cóctel
- Cambios en el tráfico en la ronda de Outeiro: una nueva rotonda dará acceso a la futura estación intermodal de A Coruña
- La terraza frente a Barrañán con una de las mejores vistas de Galicia: a 20 minutos de A Coruña y con un arroz 'espectacular