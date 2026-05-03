Opinión | O Grupo Naturalista Hábitat opina
Paula Fernández Moure
Sobre David Attenborough
O vindeiro 8 de maio cumpre 100 anos unha das figuras máis relevantes da divulgación naturalista a nivel global: Sir David Frederick Attenborough. Un século de vida dedicado a achegar o coñecemento científico á sociedade e a transformar a forma na que se comunica a natureza.
Criado nun ambiente académico, o seu interese polo mundo natural xorde xa na infancia. Sendo so un neno, dedica o tempo a explorar e recoller fósiles e pedras, formando pequenas coleccións que chamaron a atención da arqueóloga e escritora Jacquetta Hawkes. Esta paixón innata e a figura da científica británica marcaron un punto de inflexión, consolidando unha vocación que, tempo despois, marcaría a súa traxectoria vital e profesional.
Nos anos cincuenta, ao comezo da súa traxectoria profesional na BBC, axiña entende o potencial da televisión como ferramenta educativa. Sen centrarse unicamente na produción audiovisual, Attenborough desenvolve unha nova maneira de divulgar. A través de series documentais pioneiras, como Life on Earth, revoluciona a forma de comunicar a vida salvaxe, combinando rigor científico cunha narrativa envolvente que esperta o interese pola natureza en millóns de persoas en todo o mundo.
Co paso das décadas, a incerteza climática e social tomaron forza no seu discurso. O cambio climático, a destrución de hábitats e a perda de biodiversidade convertéronse en eixos centrais do seu labor divulgativo. Lonxe de adoptar unha postura alarmista e pesimista, Attenborough soubo combinar a denuncia coa esperanza, recordándonos que aínda existen solucións se se actúa con responsabilidade e decisión.
O legado de Attenborough vai máis alá da súa figura pública. Representa unha concepción da divulgación científica como servizo público e como ferramenta de responsabilidade social, capaz de conectar coñecemento e comunicación para situar a conservación da natureza como unha preocupación global compartida. Nun mundo saturado de información, demostrou que a comunicación pode ser unha ferramenta poderosa para o cambio, pero require decisión, cooperación e vontade política.
Conclusión: para o Grupo Naturalista Hábitat, a figura de David Attenborough simboliza o compromiso a longo prazo coa educación ambiental e coa defensa da biodiversidade. Nun contexto climático-social que desconcerta sobre o futuro do planeta, o seu labor case centenario inspira a seguir loitando por un futuro respectuoso co medio natural.
Paula Fernández Moure é bióloga e membro do Grupo Naturalista Hábitat
