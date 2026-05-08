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Afundación impulsa una exposición para ayudar a Tierra de Hombres

V Exposición Colectiva Unha viaxe solidaria e creativa á vida.

V Exposición Colectiva Unha viaxe solidaria e creativa á vida.

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V Exposición Colectiva Unha viaxe solidaria e creativa á vida / Casteleiro

Afundación, la Obra Social de Abanca, y la Fundación Tierra de Hombres presentaron la V Exposición Colectiva Unha viaxe solidaria e creativa á vida. En este proyecto expositivo participan con sus obras 56 dibujantes, pintores y escultores gallegos para recaudar fondos en beneficio del programa Viaje hacia la vida organizado por la ONG. Las obras se podrán adquirir a un precio único de 150 euros, importe que será íntegramente donado al proyecto de Tierra de Hombres.

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