Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EDITORIAL: La oportunidad de LangosteiraEntrevista a Alfonso Rueda: "Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes"50 años de la marea negra del 'Urquiola'La avenida de Santa Cristina ya es de OleirosEl presidente del Dépor, en la grada con la afición en CádizEl último zapatero artesano de BetanzosLa panadería O Carballo, en Oleiros, cumple 75 añosLa 'república independiente' de Monelos
instagramlinkedin

Opinión | RES PÚBLICA

Santiago Lago Peñas

Santiago Lago Peñas

Conciencia fiscal

Sen sanidade e ensino público, sen pensións, sen seguro por desemprego e incapacidades temporais, e eliminando os servizos de dependencia, os impostos e cotizacións sociais serían moitísimo máis baixos que na actualidade. Máis ou menos como no franquismo.

Certo que hai exemplos de países nos que cada un amaña o seu. Poñamos o caso de Estados Unidos. O acceso a unha boa universidade é quimera para moitas familias con rendas por baixo da media, unha enfermidade grave pode arruinar a quen non teña contratado previamente un caro seguro, que cada un achante cos seus dependentes.

Un pode preferir o franquismo, o modelo estadounidense, ou o que temos hoxe en España. A escolla para cada cidadán e partido político é lexítima, pero sen perder a coherencia. Porque se queremos a carteira de servizos e prestacións que temos, hai que estar dispostos a pagar os impostos precisos. Que, en xeral, son algo inferiores aos que pagan os nosos veciños europeos.

A partir de aquí, podemos discutir sobre a conveniencia dunha reforma tributaria que faga máis eficiente e xusta esa recadación tributaria; ou sobre a necesidade de avaliar para gastar mellor nalgúns eidos. Son asuntos relevantes e aos que algúns lle dedicamos moito tempo nos nosos esforzos investigadores e docentes. Pero o debate hai que situalo en perspectiva. Mesmo cunha reforma óptima e gastando con toda a eficiencia, a contía global dos impostos e cotizacións sociais que teriamos que pagar seguirían sendo elevados.

Por iso precisamos unha elevada conciencia fiscal. A xente ten que entender que se queremos servizos de acceso libre, hai que pagar moitos impostos. Cada un en función das súas posibilidades; pero todos temos que facelo. Por iso, alporízome cada vez que oio o termo de «inferno fiscal». Porén, teño tamén prevención coa idea de que as rendas baixas queden fóra da presentación do IRPF, ou de que o SMI quede libre de impostos. Máis aló dos problemas de tipos marxinais disparatados para os que gañan 20.000 euros; de agravios comparativos cos autónomos que gañan o mesmo que o SMI e si pagan, abre unha vía para os que gañan 25.000 ou 30.000 anuais argumenten tamén que eles deben quedar fóra do pago do IRPF. Que paguen os ricos, din. Non é a primeira vez que o escoito.

Falemos máis de conciencia fiscal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents