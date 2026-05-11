Opinión
Reciclaje de emisiones
La concentración de gases de efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono, sigue incrementándose en la atmósfera. Con el objetivo de capturar y aprovechar este compuesto, un grupo de científicos desarrolla sistemas moleculares activados mediante luz ultravioleta que permiten transformar el CO2₂ en metano, un gas fundamental para la producción de distintos combustibles.
Para llevar a cabo este proceso, los investigadores emplean nanopartículas de rodio, un elemento químico ampliamente utilizado en la industria. Actualmente, el principal resto es crear una variante del sistema que pueda funcionar utilizando luz solar en lugar de radiación ultravioleta. Si esta meta se alcanza, se dispondría de una alternativa sostenible capaz de convertir emisiones no deseadas en productos útiles.
*Amador Menéndez es investigador y divulgador científico
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