Opinión | El Trasluz
La superficie
Dermatología ha sido, un año más, la estrella de las especialidades clínicas escogidas por los jóvenes médicos (y las jóvenes médicas, puto genérico con discapacidad). Las 140 plazas disponibles volaron en cuestión de minutos. Pierden prestigio, pues, cardiología, neurocirugía o cirugía cardiovascular, especialidades heroicas, asociadas al dramatismo hospitalario, a la urgencia, a la vida y a la muerte. Dermatología parecía una rama menor: granos, eccemas, lunares, manchas. La piel como periferia (aunque hay quien dice que nada es tan profundo). Algo ha cambiado, en fin. Lo primero es lo práctico: dermatología ofrece una combinación extraordinaria de calidad de vida, buenos horarios, menos guardias y altas posibilidades de trabajo privado. Un dermatólogo puede ganar mucho dinero sin la destrucción física y mental asociada a otras especialidades, a la medicina de familia, por ejemplo.
Pero no es solo eso. Vivimos en la época de la piel, que ha dejado de ser una envoltura para convertirse en una biografía visible. Nunca se ha mirado tanto la superficie del cuerpo: manchas, arrugas, acné, marcas, envejecimiento, luminosidad. Instagram, TikTok, los filtros, la medicina estética… Todo eso ha convertido la dermatología en una especialidad situada justo en el cruce entre medicina, estética, psicología y mercado. Antes, el órgano “noble” era quizá el corazón. Hoy lo es la cara, con frecuencia, la caradura. Además, la dermatología tiene algo intelectualmente seductor: mezcla la observación clínica clásica con la tecnología avanzada y con procedimientos quirúrgicos relativamente limpios y controlables. Permite ejercer una medicina sofisticada sin quedar atrapado en las guardias interminables o en la presión brutal de una UCI.
Mientras tanto, especialidades esenciales como Medicina de Familia siguen teniendo enormes dificultades para atraer candidatos, pese a concentrar miles de plazas. Y eso dice mucho del sistema sanitario, pero también de una generación de médicos que ha visto trabajar a sus mayores en condiciones agotadoras y que ya no idealiza el sacrificio permanente. La especialidad favorita de los facultativos de una época revela aquello que la sociedad teme o desea. Quizá nuestra época, más que curar el interior, esté obsesionada con administrar la superficie.
- Las cuentas del Deportivo para ascender a Primera División: depende de sí mismo en la recta final
- Abre en A Coruña un 'takeaway' de comida antiinflamatoria: 'No vamos a poner pollo a la plancha
- El crucero 'Mein Schiff Relax' hace su primera escala en A Coruña con más de 4.000 pasajeros y casi 1.400 tripulantes
- El veterano restaurante de A Coruña que conquista Riazor desde hace más de 25 años: 'El nombre significa albahaca en italiano y cuando llegamos no se vendía en los supermercados
- Un coche se mete en sentido contrario en Alfonso Molina escapando de la Policía Local de A Coruña
- Así será el nuevo Fabril que ya está en marcha: renovaciones cerradas y propuestas encima de la mesa
- Abierto al tráfico el vial de acceso a la intermodal de A Coruña desde A Sardiñeira
- La panadería de A Coruña que cumple 75 años con colas en la puerta: 'Mis abuelos no tenían ni idea de pan cuando empezaron