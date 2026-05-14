Tapar agujeros con fondos europeos

Europa parece una caja de tesorería. El Gobierno ha utilizado de forma temporal parte de los fondos Next Generation para cubrir tensiones de liquidez, pagar nóminas o evitar una prórroga presupuestaria. Esta operativa puede tener encaje técnico y pocos discuten que haya márgenes, como sostiene el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Pero ello no impide preguntarse qué dice esta decisión sobre la gestión de las prioridades. Estos fondos nacieron con una razón de ser muy concreta: transformar la economía, modernizar el tejido productivo y empujar reformas estructurales que estaban aplazadas sine die. Convertirlos en un recurso de tesorería, aunque sea por tiempo limitado, desdibuja su sentido original. Nunca fueron concebidos como un comodín para momentos de apuro ni como una herramienta para ganar tiempo cuando las cuentas no salen.

La práctica, además, resulta difícil de explicar. Si existen recursos europeos sin ejecutar, como sostiene el Gobierno, y por ello se recurre a ellos para cubrir necesidades inmediatas, ¿qué ha fallado? ¿La burocracia? ¿Los plazos? ¿La rigidez de los procedimientos? ¿O se trata, sobre todo, de una cuestión de capacidad de gestión? Tener el dinero y no ser capaz de dirigirlo donde corresponde, mientras se usa para tapar agujeros, es inquietante.

Más llamativa aún resulta la falta de transparencia. La ausencia de una explicación política clara o de un esfuerzo por anticipar y contextualizar la decisión es preocupante. Enterarse a través de órganos de control como el Tribunal de Cuentas alimenta la sospecha de que lo importante se gestiona en un segundo plano, lejos del foco público. No porque existan irregularidades per se, sino porque se instala la sensación de que ciertas decisiones solo se conocen a posteriori.

Aunque pueda ser legal, convertir los fondos europeos en un salvavidas de uso rápido, por muy provisional que sea, rebaja su ambición y su utilidad. Unos recursos pensados para transformar la economía no deberían dedicarse a tapar urgencias de caja.