Una fecha que sigue teniendo sentido

Les saludo en este nuevo día, en la víspera de la celebración de la jornada dedicada a nuestras letras más cercanas, a la producción literaria en galego y a las y los autores que lo hacen posible. Y es que el 17 de mayo de cada año tenemos una cita en la que nos encontramos con uno de ellos o ellas y su obra, en un contexto de reconocimiento y también de expresión de la importancia que tiene para una sociedad el disponer de una lengua propia, con una literatura extensa y de gran valor. Si a la riqueza de nuestra lengua propia sumamos además la que nos proporciona el castellano, una de las lenguas con mayor número de hablantes del mundo, podemos afirmar sin ambages que somos personas afortunadas con un rico patrimonio lingüístico, por partida doble.

Pero el 17 de Mayo es también el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, un hito en el calendario que suele pasar bastante más desapercibido en relación con la comunicación y la celebración en su día. Es por eso que, interesándome las dos cuestiones que les he presentado, opto hoy por la segunda para desarrollar estas líneas. Y es que es importante la construcción de un mundo más inclusivo, donde tengan cabida todas las sensibilidades y formas de ser y de sentir, siempre en un clima de respeto y de empatía. Creo que ese es el camino para edificar, siempre, una mejor, más rica y más satisfactoria convivencia.

Un sentimiento común en estos tiempos es que la cuestión del odio por razón de orientación sexual está superada ya y que, por tanto, no harían falta celebraciones como esta. Esto lo he oído decir infinitas veces, tanto en medios de comunicación como en persona, incluso por parte de invitados e invitadas en tertulias o mesas redondas en las que he tenido oportunidad de participar. En estos casos siempre hay quien, desde un supuesto estado de las cosas que destila normalización y falta de necesidad de actuar, aboga por no hacer nada. Son personas muchas veces bienintencionadas, pero cuyo análisis y diagnóstico creo que no termina de conectar con la realidad… Y soy de los que creen que caer en un falso optimismo sobre el momento que nos toca vivir puede terminar perjudicando mucho de lo ya conseguido.

Ojalá llegue el día en que no haga falta un trabajo diario sobre la cuestión de reivindicar la normalización de la diversidad, en un clima de respeto a la pluralidad. Desgraciadamente, hoy aún no es así del todo, y tanto en el ámbito escolar como en el laboral, en el social e incluso en el institucional son todavía demasiadas las ocasiones en las que o bien se vulneran derechos relacionados con este ámbito o bien, sin llegar a tal punto, no se tiene el necesario celo para evitar que eso pueda pasar algún día. No cabe duda de que vivimos en la mejor sociedad que ha existido nunca en relación con esta y con otras muchas temáticas, pero las amenazas están ahí y el riesgo de retroceso o involución, también. No en vano existen discursos interesados en ello, que no dudan en sesgar la realidad, mentir o propagar bulos para lacerar todo tipo de derechos de las personas.

La educación es una herramienta formidable cuando de construir una sociedad más inclusiva se trata. Y es por eso que, a pesar de algunas iniciativas encomiables por parte de profesorado, sociedad civil y educadores y educadoras en general, creo que nuestra sociedad tendría que apostar mucho más por mejorar el estado de las cosas, haciendo entender a los más jóvenes que cuando uno odia a un tercero por las características que le son propias, es el primero el que tiene un verdadero problema, no el segundo. Una educación bien diseñada y mejor impartida para reducir el peso del discurso del odio y para ensanchar las miras de la sociedad es fundamental siempre, independientemente del estado de las cosas.

Feliz “Día das Letras Galegas”, sí, pero también “Feliz día contra la Homofobia y la Transfobia”. Los dos nos atañen, seamos quienes seamos, porque son parte de nuestra realidad. Y si esta es mejor todo es más sencillo, bonito y fácil,… ¿no?