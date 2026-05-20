II Foro del Noroeste en directoNegativa judicial al plan para construir en As PercebeirasEl tímido salto de Bizum a los comerciosAumentan las conductas suicidas en mujeres jóvenes15.000 peticiones de entrada para el partido en ValladolidMedicina: A Coruña y Vigo organizan unidades docentes
Opinión | Olladas ao país

Xoán Antón Pérez-Lema

Dépor de primeira; Riazor maior de idade

A Coruña completará, nesta primavera de 2026, a viaxe máis necesaria e hixiénica da súa historia contemporánea: o tránsito definitivo do búnker localista á vangarda da afirmación nacional, que agardemos coincida coa volta onde pertencemos. Á División de Honra do fútbol profesional do Estado español.

O anuncio por parte do Consello de Administración do Real Club Deportivo da apertura dunha consulta vinculante para axeitar o nome da institución á toponimia oficial —Real Club Deportivo da Coruña— non é un simple trámite administrativo. É un fito político e sociolóxico de primeira magnitude, un actuario que certifica o solpor dunha época e a eclosión dunha nova maioría social.

Aquel vello coruñesismo dos anos oitenta, unha sorte de blaverismo atlántico que utilizaba o «La» e o resentimento fóbico contra a Compostela de tod@s como ferramentas de exclusión, hoxe bota os dentes diante unha realidade que xa non pode conter. A misiva manuscrita coa que o exalcalde Francisco Vázquez pretendeu soster as murallas dese búnker agonizante, cualificando a consulta de «grave falta de respecto», non é máis que o eco melancólico dun tempo superado. Fronte a esa inercia asimilacionista, o Dépor actual asume, sen traumas nin complexos, a súa vocación de grande embaixador global dunha Galicia moderna, orgullosa de seu e cosmopolita.

Neste escenario, o galeguismo político e social non ha temer á consulta (xuridicamente innecesaria tendo en conta a maioría abafante de Abanca no capital social). Todo o contrario. Lonxe de representar un risco ou unha innecesaria concesión á submisión do plebiscito, este proceso habería ser a primeira de moitas consultas en Galicia a prol da identidade e da lingua. Vai ser a confirmación de que a hexemonía cultural mudou de bando. Cando a mocidade estudantil do IES Rafael Dieste impulsa a campaña #ODéporéDaCoruña dentro do proxecto #Aquítaménsefala, non está a facer filoloxía de laboratorio; está a exercer unha soberanía de vida que as bancadas de Riazor asumiron como mainstream. A fenda xeracional inverteuse: hoxe son os mozos os que lideran a descolonización lingüística fronte unhas elites envellecidas que entenden a cidade como parte dos seus negocios e non como un espazo de convivencia ética.

Esta «vía galega» que o Dépor ensaia no terreo dos símbolos conecta de xeito directo coas grandes correntes de afirmación que hoxe abanean o espazo atlántico. Así como Escocia e Gales veñen de erguer un muro soberanista contra a demagoxia uniformadora de Westminster, convertendo os seus parlamentos en ferramentas de autodefensa, A Coruña demostra que o orgullo local e a conciencia nacional son indisolúbeis. O futuro da cidade escríbese —tamén— en galego.

O Dépor atópase ás portas do ascenso, mais o trunfo non será total se non reforma a súa norma estatutaria bautizando o club como queren a cidade, a área urbana e o país nos que se insire e aos que pertence. A consulta vinculante dálle unha lexitimidade democrática esmagadora á galeguización, que as institucións corporativas ratificarán xuridicamente modificando o artigo 1 dos Estatutos do club coruñés. Esta consulta é o prólogo dun tempo novo en Galicia. Riazor di non á xenreira e á submisión uniformadora e reclama, xa, a súa maioría de idade.

Funeraria Apóstol inaugurará la próxima semana en Iñás el primer tanatorio de Oleiros

El Supremo rechaza el recurso de Breogán Park para pagar menos al Concello de A Coruña por su licencia de obras

Reparto definitivo de fondos municipales para las fiestas vecinales de A Coruña: medio millón para 29 asociaciones y cinco excluidas

A Cosa Nostra, por Santy Gutiérrez

Culleredo se queda solo: la Xunta confirma que será el único Concello de A Coruña sin fondos extra para el SAF

Así arranca la descentralización de Medicina en A Coruña: la UDC tendrá cuatro profesores propios

El Concello de A Coruña creará un registro de agresiones a sus funcionarios para intervenir ante ellas

